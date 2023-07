Justice: Mario Mètonou lève les doutes sur l’indépendance de la Criet

Vues : 2

Une polémique sur l’indépendance de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) est née depuis la condamnation et l’incarcération des opposants ReckyaMadougou et Joël Aïvo. Pour lever tout le doute, le procureur spécial près la Criet, Mario Mètonou, s’est exprimé sur l’indépendance de la juridiction. D’abord, il a fait savoir que cette Cour spéciale a pour objectif spécifique de lutter prioritairement contre les crimes économiques qui constituent des obstacles pour le développement et la réalisation de projets profitables aux populations. Et suivant cela, elle ne saurait évoluer sous ordre. Selon lui, la Criet ne subit aucune pression venant de l’exécutif dans le cadre des différentes procédures judiciaires. D’ailleurs, le procureur Mario Mètonou a fait remarquer que depuis sa création, la Criet a condamné plus d’acteurs politiques proches du pouvoir que ceux de l’opposition. «La plupart des personnes que j’ai poursuivies pour des infractions économiques sont des personnes qui se réclament non pas de l’opposition, mais de la gouvernance actuelle », a-t-ilindiqué.Le Procureur spécial Mario Mètonou a également fait savoir qu’à aucun moment, il n’a pas été retenu par le « bras politique » dans une procédure. Selon ses propos, la Criet a une main lourde quand il s’agit de condamner. Pour lui, les crimes économiques et/ou les faits liés au terrorisme engendrent de lourdes conséquences. C’est donc normal qu’en face de tels cas, la justice puisse sanctionner avec la dernière rigueur.La juridiction est donc « totalement indépendante ».