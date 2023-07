Justice: Le gouvernement interpellé sur la détention de Joël Aïvo

Vues : 2

SODJINOU Michel

Le député du parti Les Démocrates, Michel François Sodjinou a adressé un ensemble de 10 questions orales avec débat au gouvernement sur la situation carcérale de Joël Aïvo. Pour cette question orale qui date du 3 juillet 2023, le député, a souhaité que le gouvernement présente à l’Assemblée nationale les conditions d’incarcération du Professeur Joël Aïvo. En effet, le Professeur Joël Aïvo a adressé au ministre de la Justice et de la législation une correspondance, dénonçant les conditions dans lesquelles, il a été arrêté et jugé à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi que ses conditions de détention. Pour le député Michel François Sodjinou, l’arrestation et la condamnation de Joël Aïvo « sont politiques et en violation de l’article 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». Pour cela, il demande au gouvernement de dire aux députés les dispositions prises pour sa libération. Plus loin, il invite le gouvernement à présenter la situation générale des maisons d’arrêt et prisons civiles notamment savoir le nombre de maisons d’arrêt et ceux arrêtés. Michel Sodjinou voudrait aussi que le gouvernement présente les conditions de détention dans les maisons d’arrêt et prisons civiles, de même que les dispositions prises pour les améliorer après une exposition des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la détention. Le député voudrait que le gouvernement dise « les dispositions prises pour mettre fin à la détention provisoire de plusieurs années en général et de celle de ceux qu’il a cités dans la lettre du 8 mars 2023 ». Sa demande concerne également les dispositions prises pour punir les auteurs de ces traitements inhumains et dégradants.