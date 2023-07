Sénégal: Macky Sall renonce à un 3è mandat

Vues : 19

Macky Sall, président du Sénégal

Fin du suspens. Le président Macky Sall n’est pas candidat à la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Cette annonce a été faite par lui-même ce lundi 03 juillet 2023 dans son adresse à la nation. A l’entame de son discours, il a exprimé sa désolation et a présenté ses condoléances aux familles éplorées suite aux violences liées à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Le Chef de l’Etat Sénégalais a fait preuve de fermeté en disant que les instigateurs de ces violences vont répondre de leurs différents actes. Car, selon lui, la violence ne permet pas de développer un pays. De son point de vue, les instigateurs de ces violences veulent déstabiliser le Sénégal. « Nous pouvons être des adversaires mais jamais des ennemis. Les auteurs des violences répondront de leurs actes », a-t-il fait savoir. Ce discours à la nation a été également l’occasion pour Macky Sall de lever le suspens autour de sa participation à la prochaine présidentielle prévue en février 2024. « Ma décision longuement mûrie et réfléchie est de ne pas être candidat. Et cela même si la constitution me donne le droit. Je sais que cette décision en surprendra beaucoup », a dit Macky Sall. Il a profité de l’occasion pour remercier les différents soutiens à sa candidature. Le président sénégalais Macky Sall a prôné l’unité et dit vouloir continuer à accompagner l’émergence du Sénégal. Il faut noter qu’avant son adresse à la nation Sénégalaise, le leader de l’opposition, Ousmane Sonko, président du Pastef, a appelé les Sénégalais à la mobilisation pour aller contre un probable troisième mandat. Sonko dénonce aussi l’instrumentalisation de la justice de son pays.

Alban TCHALLA