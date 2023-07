Sabi Sira Korogoné à propos de la vie politique au Bénin: « Nous devenons nous unir pour contraindre les dirigeants à mettre au cœur  de leurs actions l’intérêt général du peuple »

Vues : 43

-Korogoné encourage Talon à accélérer la lutte implacable contre la malgouvernance

Sabi Sira Korogoné, Président d’honneur du parti Mouvement populaire de libération (Mpl)

Le président d’honneur du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Sabi Sira Korogoné, a passé au crible plusieurs sujets d’actualité le dimanche 03 juillet dernier sur la chaine de télévision Eden Tv. Du sort du parti Mpl, passant par la suscitation de candidature à la prochaine élection présidentielle et la nouvelle orientation diplomatique du Bénin, l’invité a donné son point de vue sur chacun de ces sujets.

Que dit-il sur le parti LD : A l’entame de l’émission, Sabi Sira Korogoné a révélé ses doutes sur la capacité du parti de l’opposition représenté à l’Assemblée nationale, à respecter son engagement vis-à-vis de ses électeurs. Selon lui, les députés membres du parti ‘’Les Démocrates’’, n’ont pas tenu leur promesse de campagne dont principalement la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. « Nous avions dénoncé un certain nombre de loi dont la loi sur le parrainage, la loi sur l’embauche, mais aucun signe annonciateur d’une certaine correction n’est en vue », a-t-il déploré en invitant les militants à plus de vigilance. Le président d’honneur du parti Mpl, poursuit cependant qu’ « aucune force politique en l’état actuel des choses ne peut apporter la solution espérée dans le pays ». Pour lui, seule l’union peut faire bouger les lignes et permettre le règlement de plusieurs problèmes qui minent le développement du pays. « Nous devenons nous unir, je veux parler du peuple, pour réussir à contraindre les dirigeants à mettre au cœur de leurs actions l’intérêt général du peuple », a-t-il suggéré.

Que s’est-il passé au sein du parti Mpl : Le président d’honneur, Sabi Sira Korogoné a, au cours de l’émission, déballé les raisons de la récente crise interne qui a secoué son parti au lendemain des législatives de 2023. Il a révélé avoir usé de toutes ses forces pour taire les querelles internes mais en vain. Résultat, dit-il, le parti Mpl est « devenu une coquille vide et se résume aujourd’hui à un bâtiment et un logo ». A l’entendre, le parti est plongé dans un « coma profond » puisqu’il a déjà reçu trop de fissures pour être rétabli. « Aujourd’hui il y a plus rien à faire pour cette organisation. Tenter de le ressusciter en ce moment me prendra beaucoup d’énergie alors que je n’en ai pas beaucoup », s’est-t-il désolé. Pour l’instant, l’essentiel pour le président d’honneur du parti Mpl est « d’amener le président Patrice Talon et son régime à respecter le peuple béninois ». C’est pour cette lutte qu’il a annoncé au cours de l’émission de ce dimanche « la création d’une nouvelle dynamique qui nous permettra d’animer et de façon conjoncturelle une organisation pour récupérer notre pays et de le mettre sur les rails ».

Suscitation de candidature : L’invité de Eden Tv, trouve que les candidatures tant suscitées dans ces derniers temps alors que les échéances sont encore dans trois ans, ne sont que des tromperies. « A voir la qualité de ce qu’ils font, je me rends à l’évidence que c’est du leurre », a-t-il dit. A l’entendre, les deux grands partis de la mouvance sont en train d’adopter « une position de survie parce qu’ils savent en réalité qu’au sein de l’opinion, ils n’ont aucune légitimité. Ils sont bien obligés de continuer par manœuvrer afin que cette minorité continue par garder la majorité sur son jour ». Pour 2026, Sabi Sira Korogoné se dit avoir compté sur la jeunesse pour prendre le pouvoir afin de changer le comportement des béninois et satisfaire leurs besoins les plus chers. « Les béninois ont besoin d’une autosuffisance alimentaire, ils ont besoin d’être épanouis dans leurs secteur d’activité », a-t-il souligné. Par ce canal, Korogoné a invité la jeunesse à se réveiller afin d’entamer des réflexions qui permettront à court terme de discuter avec les ainés pour un « changement radical mais progressif ».

Sur la lutte contre la corruption : La question de la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon a été également abordé au cours de l’entretien. L’invité de Eden tv, a encouragé le gouvernement dans cette lutte implacable qu’il mène. En revanche, il invite l’exécutif et la justice à être clément avec les opérateurs économiques puisqu’ils sont aussi des victimes et doivent être protégés. Toutefois, il exige au gouvernement d’être très dur avec les commis de l’Etat. « Qu’un fonctionnaire veuille être plus riche comme un homme d’affaire, c’est inconcevable. C’est pourquoi, j’encourage le régime à frapper fort en évitant de commettre des erreurs. Si on n’est pas trop sûr de l’implication de l’individu on peut le poursuivre sans mandat », dit-il en exhortant les organismes compétents à fouiller encore plus pour que cette lutte ne soit plus sélective.

Entre les lignes : Sur la nouvelle orientation diplomatique marquée par le retrait du ministre Aurelien Agbénonci et la nomination d’un autre, le président Korogoné prétend que le régime a échoué. A l’entendre, ce n’est pas après 7 ans qu’on peut remercier un ministre à la tête d’un département. Il propose dans ce cas, pour limiter désormais toutes frustrations, une rotation de deux ans afin de permettre à un autre de montrer ses performances pour redynamiser le secteur. Il n’a pas manqué de donner son appréciation sur la nouvelle configuration de la Cour constitutionnelle. Il dit ne pas avoir confiance en cette 7è mandature de la Cour constitutionnelle et suggère que la classe politique aille dans les « compromis politiques » pour rassurer les uns et les autres que s’est bien passé tout au long du processus afin que les présidentielles de 2026 ne soient pas comme celles de 2021.

Assise AGOSSA