Jeux africains de la plage – Tunisie 2023 : Le Bénin glane 2 médailles en argent en badminton

Ce que vous devriez savoir : La deuxième édition des Jeux Africains de plage a pris fin sur la Plage de Hammamet en Tunisie. A ce rendez-vous sportif, le Bénin était représenté par plusieurs athlètes dont ceux de badminton qui ont défendu les couleurs nationales au beach Badminton, une des trois épreuves duAirbadminton. Et après les 4 jours de compétition riche en émotions, les différents athlètes engagés dans le badminton ont présenté une récolte appréciable. Sur 3 finales, ils ont disputé 2 à l’issue desquelles ils s’en sont à chaque fois avec la 2 e place, synonyme de médaille en argent. Soit deux médailles en argent. Ces médailles ont été remportées respectivement en Double Mixte par Oswaldo FANO -DOSH et Gladys AKAKPO, puis en Triple Femme par Pernelle FABOSSOU, Gladys AKAKPO et Flora KPOGBEMABOU. Ainsi, ils sont 4 joueurs sur les 6 engagés dans cette compétition par le Bénin à avoir réussir à obtenir une médaille.

