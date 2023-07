5ème session de la Commission mixte Sino-Béninoise: Le Bénin et la Chine déterminés à renforcer leur coopération

Vues : 68

La coopération entre la Chine et le Bénin vieille de plus de 50 ans se renforce de jour en jour. Une délégation béninoise conduite par le Ministre d’Etat de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a pris part ce lundi 3 juillet 2023, à Beijing en Chine, aux différents travaux de la 5ème session de la Commission mixte Sino-Béninoise de Coopération Economique, Commerciale et Technique. La délégation était composée du Ministre des Affaires Etrangères Shegun Bakari, du Ministre de l’Industrie et du Commerce Shadiya Alimatou Assouman, du Chargé de Mission du Président de la République, Sinde Chekete ainsi qu’un certain nombre de collaborateurs des trois ministères.

Cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties d’explorer de nouvelles pistes pour insuffler une dynamique novatrice à la coopération entre les deux pays. C’était aussi le moment de passer en revue les projets en cours et d’apprécier leur mise en œuvre pour des dispositions nécessaires à prendre afin d’amplifier leur impact. Il a été également question de scruter de nouveaux horizons pour consolider la coopération sino-béninoise. Cette 5e session ouvre une nouvelle perspective pour une coopération plus poussée entre les secteurs privés des deux pays.

Il faut souligner qu’avec ses plus de 50 ans d’existence, la coopération sino-béninoise a été, non seulement marquée par de grandes réalisations, des accords de coopération, de l’assistance technique et des dons, mais aussi par un climat de sérénité et de confiance mutuelle entre les autorités politiques chinoises et béninoises.

Assise AGOSSA