5e édition 𝗦𝗜𝗖𝗔𝗙Ô : 21 acteurs du football célébrés pour cette saison 2022-2023

Vues : 0

Mathias Déguénon recevant le trophée du meilleur entraineur de la saison 2022-2023

De quoi s’agit-il :La 5e édition des trophées SicaFô(Pieds d’or)s’est clôturée par la cérémonie de remise de distinctions aux acteurs. Ladite cérémonie s’est tenue le samedi 1er juillet 2023, à la salle Majestic de Cotonou. Au total 21 récompenses ont été remises aux meilleurs des acteurs qui ont marqué la saison de football (championnat masculin et championnat féminin) au Bénin. Organisée par le groupe 229sport, cette célébration talents béninois a été l’occasion de récompenser entre-autre le meilleur joueur et à la meilleure joueuse de la saison 2022-2023, le meilleur buteur et la meilleure buteuse de la même saison, les meilleurs entraineurs de l’élite béninois (championnat masculin et championnat féminin), meilleur joueur étranger (masculin), meilleur joueur béninois à l’étranger, meilleur buteur béninois à l’étranger… au cours de cette cérémonie, le président du comité d’organisation, Casimir Kanakin a remercié tous l’équipe technique pour le travail abattu, ainsi que tous les partenaires pour leur accompagnement.

Par ailleurs :Avant la tenue de la soirée pour les remises des récompenses, il y a eu un match de gala qui a opposé l’équipe type de la saison 2022-2023 à un collectif de joueurs de l’équipe nationale de fanion. A l’arrivée, les joueurs du championnat local ont pris le dessus pas un score de 7-3 dont un doublé du meilleur joueur de la saison RodolphoAloko.

L𝗘𝗦𝗟𝗔𝗨𝗥É𝗔𝗧𝗦𝗗𝗘𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘𝗖𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜È𝗠𝗘 É𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗣𝗛É𝗘𝗦𝗦𝗜𝗖𝗔𝗙Ô

1) Meilleure joueuse, Saison 2022 – 2023 : Valentine CLOTOE (Sam Nelly FC)

2) Meilleure buteuse, Saison 2022 – 2023 : Yolande GNAMMI (Espoir de Cotonou)

3) Meilleur entraîneur foot féminin, Saison 2022 – 2023 : Frédéric HOUNKPONOU (Sam Nelly FC)

4) Meilleur gardien de la Super Ligue Pro, Saison 2022-2023 : Assane CISSÉ (Coton FC)

5) Meilleur buteur de la Super Ligue Pro, Saison 2022 – 2023 : IgnaceAtchou (Ayema FC)

6) Meilleur joueur étranger de Super Ligue Pro, Saison 2022 -2023 : Razack BENIN (Coton FC)

7) Meilleur buteur de la Ligue Pro Suite, Saison 2022 – 2023 : Adam RAMZI (Djeffa FC)

8) Meilleur buteur de la Ligue Pro Suite, Saison 2022 – 2023 : MichaelImoh RICHARD (Avrankou Omnisport)

9) Meilleur sifflet de la saison 2022 – 2023 : Amour DOSSOUGOIN

10) Prix Bob Chacoury du meilleur photojournaliste, Saison 2022 – 2023 : Marius Spéro ALLADASSIVO

11) Équipe Fair Play, Saison 2022 – 2023 : Association Sportive du Port Autonome de Cotonou (ASPAC)

12) Meilleur espoir du football béninois, Saison 2022-2023 : Junior OLAÏTAN (Niort)

13) Meilleur Guépard à l’étranger, Saison 2022 – 2023 : Tosin AIYEGUN (FC Zurich)

14) Meilleur buteur béninois à l’étranger, Saison 2022 – 2023 : Mickaël POTÉ (Magusa TGSK)

15) Meilleur manager, Saison 2022 – 2023 : Lionel AFFANTONDJI

16) Prix Spécial du meilleur acteur au développement du football béninois, Saison 2022 – 2023 : SEM Patrice TALON

17) Meilleur partenaire, Saison 2022 – 2023 : Loterie Nationale du Bénin

18) Meilleur joueur de la Super Ligue Pro, Saison 2022 -2023 : Rodolfo ALOKO (Dynamo d’Abomey)

19) Meilleur joueur de la Ligue Pro Suite, Saison 2022 – 2023 : Adam RAMZI (Djeffa FC)

20) Meilleur entraîneur de la Ligue Pro Suite, Saison 2022 – 2023 : Brice PADANOU (AS Tonnerre)

21) Meilleur entraîneur de la Super Ligue Pro : Mathias DEGUENON (Loto Popo FC)