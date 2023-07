Lutte contre la cybercriminalité au Bénin: 623 personnes dont 39 femmes arrêtées en 5 mois

Vues : 56

Le directeur de l’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc), Donatien Sokou a fait le point de la traque de son service contre les cybercriminels sur toute l’étendue du territoire national. Dans un élément diffusé par la Présidence de la République, dans le cadre de l’An2 du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), il a révélé que 623 personnes dont 39 femmes ont été arrêtées pour des faits de cybercriminalité au Bénin du 1er janvier au 31 mai 2023. A l’entendre, ces individus interpellés par l’Ocrc ont causé d’énormes préjudices au pays qui sont estimés à plus de 741 millions de francs Cfa. Par rapport aux numéraires saisis, le Commissaire de Police a souligné qu’ils sont évalués à plus de 89 millions de Fcfa. « Nous avons également pu mettre la main sur 57 motos et 34 véhicules », a-t-il fait savoir. A l’en croire, les chiffres communiqués ont été obtenus sur une durée d’opération de cinq mois en 2023, soit du 1er janvier au 31 mai 2023. Le Directeur de l’Ocrc a fait remarquer que les chiffres des cinq premiers mois de 2023 ont connu une nette hausse par rapport à ceux de toute l’année 2022. « En 2022, nous avons pu interpeller 728 personnes dont 24 femmes. Nous avons pu saisir 29 577 303 FCFA. L’OCRC a saisi au cours de ses opérations 45 motos et 52 véhicules en 2022 » a révélé le patron de l’OCRC. Il faut noter qu’au total, 1351 cybercriminels ont été arrêtés au Bénin entre 2022 et 2023 pour un préjudice évalué à 1 404 millions FCFA.