Période pluvieuse menacée par la montée des eaux: Voici les recommandations du ministre Tonato aux piroguiers et barreurs

En ces temps de pluies et de montée des eaux, le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures présente d’énormes risques d’accidents pouvant entrainer des pertes en vies humaines. Pour éviter ces accidents aux conséquences dramatiques, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José Didier Tonato a, par le biais d’un communiqué, fait des recommandations aux populations, aux piroguiers et barreurs. Ce communiqué n°233 MCVT/DC/SGM/DAPMF/SA en date du 23 juin 2023, informe les concernés qu’ils ont l’obligation d’observer les mesures de sécurité liées à la navigation sur les voies d’eau intérieures. Les consignes essentiellement à respecter et qui ont été évoquées par le ministre sont d’éviter la navigation dans les zones à risque, de nuit et en temps de pluies, ainsi que toutes les autres périodes à risque. Lors de la traversée, l’autorité ministérielle note qu’il faut éviter les surcharges et la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes. Il faut surtout, à l’en croire, équiper les embarcations de tous les matériels d’armement requis et porter de gilet de sauvetage sur toute embarcation. Par ailleurs, les populations sont invitées pour leur sécurité à dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque.

Alban T.