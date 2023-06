Passation de collier au Club Inner Weel de Cotonou : Massiath ADEODOU ADEBAYO et son comité installés pour le mandat 2023-2024

Vues : 1

La Président mandat 2023-2024 du club Inner Weel Cotonou après son installation

Ce que vous devriez savoir : La roue a une fois encore tourné au club Inner Weel de Cotonou. Désormais, c’est Massiath ADEODOU ADEBAYO qui conduit les rennes dudit club. Elue pour le compte du mandat 2023-2024, elle a été installée officiellement dans ses fonctions, le mardi 27 juin 2023. Ceci, au cours de la cérémonie de passation de collier et autres attributs du club organisée, au Novotel Hotel de Cotonou. Et c’est dans une ambiance festiveque la toute nouvelle Présidente a été accueillie par ses amies du club ainsi que les consœurs d’autres contrées du pays et des membres des clubs frères venus les soutenir. A cette cérémonie qui indique le signe que le club continuera de vivre et que par ricochet, les plus démunis à savoir, les femmes en détresse et les enfants en difficulté qui sont les principales cibles du club pourront continuer par bénéficier des aides, la Présidente sortante, désormais Immediat Past President (IPP) Huguette GUELLY, a présenté le bilan de son exercice à l’assistance. Investie, Massiath ADEODOU ADEBAYO a, quant à elle, présenté son comité, fait son serment et informé des défis qui les attendent. Une collecte de fonds a également meublé cette cérémonie.

La photo de famille au terme de la cérémonie de passation de collier

Ce qu’elles disent : Avant de passer le collier d’honneur à Massiath ADEODOU ADEBAYO, élue pour le mandat 2023-2024, l’IPP Huguette Guelly, a d’abord remercié tous les membres de son comité qui, ensemble avec elle, ont travaillé pour la réussite de son mandat et en même temps pour l’atteinte des objectifs du Inner Weel International. Elle a profité pour dresser son bilan d’exercice qui a été salué par toutes. Ensuite, elle a, tour à tour, procédé à la remise de tous les attributs (collier, clochette, charte, statuts et règlement intérieur du club ainsi que la roue) à son successeur. Emue, Massiath ADEODOU ADEBAYO a remercié tous les membres du club pour avoir placé leur confiance en elle. De sa marraine PP Yolande aux membres et amis venus la soutenir, en passant par l’Ipp Huguette, elle s’est montrée reconnaissante envers tout le monde. «Pour répondre honorablement au travail que vous m’avez confié, j’ai sollicité certains membres du club qui de bonne foi ont accepté les postes à elles confiés pour former le comité. Nous vous promettons que tout se passera dans une bonne ambiance d’amitié », s’est-elle ensuite engagée avant d’évoquer les actions à mener au cours de son mandat. «Notre vision, est de faire briller le club et d’impacter davantage la communauté. Je mesure combien ma responsabilité est grande et vos attentes légitimes. Avec vous, nous ferons de ce mandat, un mandat d’activités reposées sur une action de don de sang en août 2023 ; une action sociale : don de matériels d’accompagnement (table d’accouchement, cartons de gants, cartons d’eau de javel, cartons de savons) en octobre 2023 ; une action noël : don de vivres, de vêtements et de chaussures dans un orphelinat de jeunes filles en décembre 2023 ; la réfection et équipement d’une salle de jeux dans une école maternelle en juin 2024 ; et une action hépatite en 2024 », a-t-elle étalé. Aussi, elle n’a pas manqué de solliciter l’appui des uns et des autres. «Nous savons compter sur vous pour atteindre nos objectifs, pour rendre ce mandat fructueux », a-t-il conclu reconnaissante envers les participants à la collecte de fonds réalisée sans oublier le montant collecté en ce début de son mandat.

Entre les lignes : La nouvelle Présidente Massiath ADEODOU ADEBAYO a intégré le club en 2018. Avant de connaitre cette promotion, elle a occupé les fonctions successives de protocole adjointe, de secrétaire (2 années), de vice-présidente au cours du mandat 2022-2023.

Anselme HOUENOUKPO