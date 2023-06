Insertion professionnelle et développement de carrière: L’ACCESS Bénin aguerrit les étudiants de l’EPAC/Uac

Vues : 5

Vue d’ensemble des participants

« Construire votre carrière : Comment naviguer sur le marché du travail avec confiance ». C’est le thème autour duquel s’est tenue la rencontre des anciens étudiants de l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi, le jeudi 15 juin 2023. Cette rencontre qui a duré trois jours, a été organisée par l’Association des anciens étudiants de l’EPAC (ADEPAC) en collaboration avec ACCESS Bénin sous forme de salon de l’emploi afin de mieux orienter les jeunes étudiants. « L’idée c’est d’essayer d’inculquer aux étudiants certaines notions qui leur permettront d’obtenir des emplois beaucoup plus facilement », a précisé le Coordonnateur de ACCESS, Robertsong Klaingar. Entre autres objectifs poursuivis, c’est de fournir aux participants une compréhension du marché du travail actuel et des tendances, doter les participants des connaissances nécessaires pour se vendre efficacement et vendre leurs compétences auprès d’employeurs potentiels. Il s’est agi également de leur offrir la possibilité de réseauter avec des professionnels de l’industrie, des anciens et pairs et des conseils pratiques pour une recherche d’emploi et une carrière réussie. Le président de ACCESS Bénin, Zacharie Vissiennou a expliqué ce qui justifie la présence de son organisation à cet évènement, qui n’est rien d’autre que la contribution à l’employabilité des étudiants et au développement de carrière en créant le pont entre les universités, les entreprises et en favorisant les réseautages. Pour le directeur adjoint de l’EPAC, Vincent Prodjinonto, cette activité est la bienvenue. Il a exprimé sa gratitude aux initiateur et n’a pas manqué de souligner les défis à relever que ce soit au niveau de la formation ainsi que des conditions d’étude dans cette école. Il faut dire que ces trois jours ont été meublés de plusieurs communications et d’atelier d’apprentissage entre les anciens et jeunes étudiants. Ils ont été également marqués par des séances de réseautage, de rédaction de CV, d’idées d’entrepreneuriat, de partage d’expériences dans la mise en place d’une entreprise, des stratégies pour le développement de carrière et la recherche d’emploi. Les participants ont eu droit à la visite des stands des entreprises et des expositions de posters de recherche surtout portant sur des solutions à des problèmes en entreprise. A la fin du salon, il y a eu la remise de prix pour la startup la plus innovante et pour le meilleur poster.