Cour constitutionnelle: Le rapporteur favorable à la désignation de Dandi Gnamou

Vues : 14

“Votre Cour est juge et partie”, dénonce le député Démocrate réquerant

La désignation de dame Dandi Gnamou par le chef de l’Etat pour siéger parmi les 7 sages de la cour constitutionnelle viole la constitution. C’est en tout cas l’avis des députés LD, Michel François Sodjinou et Abdou Akim Radji qui ont saisi la haute juridiction afin d’invalider cette désignation. A l’audience publique du mardi dernier, le député LD Michel François Sodjinou a brandi des arguments solides qui ne militent pas à priori en faveur de dame Dandi Gnamou.

Dandi Gnamou

Mais à l’audience de cet après-midi sur le même recours, le rapporteur a demandé à la Cour de débouter les requérants en déclarant conforme à la Constitution la désignation de Gnamou Dandi pour motif que le casier judiciaire de cette dernière n’est entaché d’aucune mention qui prouverait sa mauvaise moralité.

(Lire la déclaration de l’honorable devant les sages de la haute juridiction)

« Monsieur le président,

J’étais tenté au départ de récuser votre cour car vous êtes juge et partie et il y a une suspicion légitime pour deux raisons : D’abord, je vois l’ombre de madame Dandi Gnamou à côté de vous. Elle est membre de la cour depuis votre installation. Ainsi, elle est à la fois à côté de vous et à la barre. Votre office va manquer d’indépendance et d’impartialité. Ensuite, vous avez été désigné par la même tendance politique. Entre le président de la République qui vous a désigné et l’assemblée nationale qui l’a désignée, ce sont deux faces d’une même médaille. C’est la même majorité politique. Mais, j’ai décidé d’éprouver votre indépendance et votre impartialité. Monsieur le président, vous êtes avocat de formation, professeur titulaire de droit privé, agrégé en droit privé, ancien doyen de la faculté de droit, ancien titulaire de la chaire Unesco des droits de la personne humaine et de la démocratie, ancien ministre de la justice, ancien ministre de l’enseignement supérieur, ancien secrétaire général de l’OHADA. Vous êtes un homme de vertu et ce procès est celui du vice contre la vertu. Le vice, ce sont les faits et la vertu, c’est le CAMES et la Constitution. Monsieur le président, ce sont vos collègues de l’université, les plus éminents parmi eux, les plus irréprochables, qui siègent au comité d’éthique et de déontologie du CAMES. Ce sont eux qui se sont réunis, après une enquête contradictoire, pour proposer au secrétaire général du CAMES, la sanction prononcée par le Conseil des Ministres du CAMES contre madame Dandi Gnamou. Monsieur le président, ce sont encore vos collègues ministres de l’enseignement supérieur qui ont prononcé la plus lourde des sanctions contre madame Dandi Gnamou à Cotonou. Le Bénin avait accueilli le Conseil des Ministres du CAMES. Monsieur le Président, elle a écopé de trois sanctions. Premièrement, son inscription au grade de professeure titulaire a été annulée. Deuxièmement, elle a été interdite de toute participation au programme du CAMES pendant trois ans. Troisièmement, elle a été interdite de certifier ou d’authentifier les documents émanant des établissements et destinés au CAMES pour une durée de trois ans. C’est à cause de la gravité des faits selon le secrétaire général du CAMES feu Bertrand MBATCHI qu’elle a reçu la plus lourde sanction. Dans cette affaire, selon le secrétaire général du CAMSES de l’époque, elle a fait du faux et usage du faux pour deux raisons. D’abord, elle a produit une attestation de codirection de thèse à l’université de Lomé avec le professeur KOKOROKO alors qu’au moment où l’étudiant s’inscrivait en thèse, elle n’était pas encore agrégée en droit public. Puis, elle a affirmé dans son dossier n’avoir pas fait soutenir de thèse de doctorat au Bénin parce qu’il n’y avait pas d’école doctorale dans sa faculté alors que l’école y était. Monsieur le président, vous êtes un fruit du CAMES et c’est grâce à cette institution, sa crédibilité que vous avez gravi toutes les échelons de votre vie professionnelle et politique. Il y a l’honneur de cette institution qui est en jeu par sa sanction. Monsieur le président, la sanction du CAMES n’a pas changé depuis 2019 en ce qui concerne madame Dandi Gnamou et elle ne changera jamais. Elle a dû candidater à nouveau pour le même grade cette année. Elle n’a aucune preuve sérieuse à vous apporter sur l’annulation de la sanction sinon elle ne reprendrait pas le même grade cette année. Elle vous dira qu’elle a été juge à la Cour suprême et à la Cour des Comptes. Les conditions de désignation ne sont pas les mêmes. L’article 134 de la constitution a prévu juste 15 ans d’expérience professionnelle pour être président de chambre ou conseiller à la Cour Suprême et la Décision Dcc 18-044 du 20 février 2018 la concernant portait sur la contestation de son expérience professionnelle. De même, l’article 134-5 de la loi de révision de la constitution a prévu 15 ans d’expérience professionnelle pour être président de chambre et conseiller de la Cour des comptes. Monsieur le président, l’article 115 alinéa 2 de la constitution est clair : « Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité». La moralité est définie par le dictionnaire LAROUSSE comme l’attitude, la conduite conforme à la morale qui est, selon le même dictionnaire, l’ensemble des règles d’action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une société. Quant à la probité, elle est définie par le dictionnaire LAROUSSE comme l’honnêteté scrupuleuse, rigoureuse. Vous convenez avec moi, qu’elle ne remplit pas les conditions de bonne moralité pour avoir fait du faux et usage du faux encore que c’est une commission d’éthique et de déontologie qui a proposé les sanctions qui ont été prononcées. Monsieur le président, la cour constitutionnelle est déjà une juridiction dont l’image est de plus en plus dégradée dans l’opinion publique béninoise. Elle le sera davantage si l’on accepte en son sein des membres ayant été sanctionnés pour des questions d’éthique dans leur profession. Elle sera appelée à être rapporteur dans des dossiers controversés Quelle crédibilité vous voulez qu’on accorde aux décisions que la cour rendrait et dans lesquelles madame Dandi Gnamou serait rapporteur ? Les justiciables n’auront pas confiance en votre office et jugeront les décisions dont elle sera rapporteur avec son passé. Monsieur le président et madame et messieurs les membres, je vous demande, au nom de l’image de la Cour, au nom de sa crédibilité, au nom de la probité de déclarer sa désignation contraire à la Constitution. Elle n’a pas sa place parmi vous. »