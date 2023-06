Promotion des activités agricoles résilientes aux changements climatiques: Le projet “Moyens de Subsistance Durables ” donne des résultats satisfaisants

Vues : 1

Dans le cadre de la réduction de la pauvreté et des effets néfastes des changements climatiques, le gouvernement en collaboration avec le PNUD et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a mis en œuvre en 2018 le Projet Moyens de Subsistance Durables (PMSD). Le but est de soutenir l’agriculture et les moyens de subsistance résilients et intégrer les considérations relatives aux risques climatiques dans les processus de planification nationaux et infranationaux, afin que les communautés locales soient moins vulnérables aux changements climatiques.

Ce que vous devriez savoir : Les changements climatiques constituent une menace pour la sécurité alimentaire, parce que la production agricole, dans la plupart des pays africains comme le Bénin, est liée à la pluviométrie. Face à cette situation, l’intégration des pratiques d’adaptation dans le secteur agricole est essentielle pour réduire la vulnérabilité du secteur et de ceux et celles qui en dépendent. Pour y arriver, le Projet Moyens de Subsistance Durables (PMSD) a été initié et mis en œuvre dans neuf (09) villages, à savoir : Kpakpalaré et Kadolassi (commune de Ouaké), Aouiankanmè et Damè (Savalou), Agbodji et Sèhomi (Bopa), Kotan et Danmè-Kpossou (Avrankou) et Gnindjazoun (Bohicon).

Entre les lignes : A Gnindjazoun, dans la commune de Bohicon, le PMSD a aménagé un site d’une superficie de trois (3) hectares mis à disposition par la Mairie, sur lequel sont installés près d’une trentaine de jeunes dont 8 femmes pour des activités maraîchères. Le projet a réalisé un forage d’un débit de 10m3 fonctionnant à base d’énergie solaire, 4 réservoirs d’une capacité de 16m3 et 8 bassins de rétention de 5m3 d’eau chacun pour l’arrosage des plantes, un système d’irrigation par bandes perforées qui quadrille toute la superficie du site. Par ailleurs, il a installé un champ solaire de 12 KVA qui fournit l’énergie électrique pour pomper l’eau du forage et alimenter le château d’eau. Les jeunes disposent de l’eau en permanence pour leurs cultures. Ils produisent des légumes feuilles (laitue, vernonia, grande morelle, basilic), de l’oignon, de la tomate, du piment, des carottes, concombre, betterave, etc. Ils écoulent facilement leurs produits sur le marché de Bohicon.

Jonas Adanto-Hounon, technicien agricole et bénéficiaire du PMSD à Gnidjazoun

Par ailleurs : Il faut noter qu’à ce jour, le PMSD a permis de toucher de façon directe environ 8324 bénéficiaires directs y compris les éleveurs pour les abreuvoirs mis en place et plus de 10 000 bénéficiaires indirects par la consommation des produits maraichers, les revenus pour nourrir leurs familles, l’utilisation de l’eau des retenues et forage pour les usages domestiques. Le PMSD s’arrime avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) à travers le Pilier 2 et permet de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) N° 1, 2, 8, 12 et 13 relatifs respectivement à la réduction de la pauvreté, à l’élimination de la faim, au travail décent et la croissance économique, à la consommation et production responsables et aux mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.