45ème Assemblée générale ordinaire de CAF : Le Bénin renonce à l’organisation du fait du Sofitel Hôtel de Cotonou 

Vues : 28

Initialement prévue pour se dérouler à Cotonou, le 13 juillet prochain, la 45ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf), va finalement se tenir au Kenya. Selon les autorités de la CAF, le Bénin s’est désisté. La raison de ce renoncement est l’indisponibilité du Sofitel Hôtel de Cotonou qui était prévu pour accueillir les délégations attendues à cette rencontre. En effet, dans un courrier adressé à ses collègues présidents des associations membres de la CAF, Mathurin De Chacus, Président de la FBF, a fait savoir que l’infrastructure hôtelière ne sera pas encore mise en service à la date du 13 juillet. Et même si elle l’est, il faudrait une période d’essai de 6 mois comme l’exigent les normes. Et pour pallier ce renoncement, la CAF qui accepte la décision, a désigné le Kenya. C’est donc à Nairobi que le comité exécutif de l’instance faîtière du football africain ira faire cette 45ème Assemblée générale ordinaire au cours de laquelle d’importantes décisions concernant l’avenir du football sur le continent seront prises par les délégués présents aux assises. Egalement, il est prévu qu’à ces assises, se tiennent la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 et le choix des pays organisateurs des Can 2025 et 2027 ainsi que l’élection de certains membres de la Caf.

Anselme HOUENOUKPO