Sommet pour un nouveau pacte financier mondial: Patrice Talon attendu demain à une conférence internationale à Paris

Le président de la République Patrice Talon participe du 22 au 23 juin 2023, au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Ce sommet qui se tiendra au Palais Brongniart en France, a été appelé de ses vœux par le chef de l’Etat français Emmanuel Macron à la COP27. Ceci, selon lui pour renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face aux chocs économiques et impacts du changement climatique. Cette rencontre internationale à laquelle le président béninois Patrice Talon participe , connaîtra également la présence de plusieurs personnalités des réseaux de finances et plus de 100 Chefs d’Etats et de gouvernement à travers le monde. Ainsi, en dehors de Patrice Talon, Ali Bongo Ondima du Gabon, Mohamed Bazoum du Niger, Dénis Sassou Nguesso du Congo, Filipe Nyussi du Mozambique, Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie et bien d’autres sont attendus.

Le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial permettra, par ailleurs, de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. A l’issue des échanges, le sommet ouvrira la voie à de nouveaux accords pour lutter contre le surendettement et permettre à davantage de pays d’accéder aux financements dont ils ont besoin pour investir dans le développement durable, mieux préserver la nature, faire chuter les émissions et protéger les populations contre la crise écologique, là où c’est le plus nécessaire.

Dans le cadre de ce sommet, ce sont les enjeux autour des répercussions des multiples crises climatique, énergétique, sanitaire et économique, notamment dans les pays les plus vulnérables, qui seront traités. Aussi, ce sommet vise 04 grands objectifs. Il s’agit de redonner un espace budgétaire aux pays qui font face à des situations difficiles à court terme, notamment les pays les plus endettés, de favoriser le développement du secteur privé dans les pays à faible revenu, d’encourager l’investissement dans les infrastructures « vertes » pour la transition énergétique dans les pays émergents et en développement et de mobiliser des financements innovants pour les pays vulnérables au changement climatique.

Assise AGOSSA