Régime juridique et fiscal du projet gazoduc: Les députés enclenchent le processus de toilettage du texte de loi

Vues : 4

Des difficultés surgissent dans la mise en œuvre de la loi N° 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest. Pour remédier à celles-ci, le gouvernement a saisi l’Assemblée nationale le vendredi 7 avril 2023 d’un projet pour son amendement. C’est donc pour s’acquitter convenablement de cette tâche que des députés de la 9ème législature ont pris part le lundi 12 juin 2023 au Sun Beach Hôtel de Cotonou à un séminaire d’imprégnation et d’appropriation organisé par la Commission du plan, de l’équipement et de la production présidée par l’honorable Lambert Agongbonon. Ledit séminaire a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest et de la West african gas Pipeline Company limited (Wapco). C’est le président Louis Gbèhounou Vlavonou qui a procédé en personne à l’ouverture des travaux.

Le Président de la commission du plan, de l’équipement et de la production, l’honorable Lambert Agongbonon a dans son mot introductif remercié le Président Louis Gbèhounou Vlavonou pour avoir autorisé l’organisation du séminaire et pour avoir accepté présider la cérémonie d’ouverture. Il a aussi exprimé toute sa gratitude au gouvernement béninois, à l’Autorité du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest et à la Wapco pour leur soutien technique et financier. Dans son intervention, il a aussi levé un coin de voile sur les raisons qui sous-tendent l’organisation de ce séminaire et ce qui est attendu des participants.

A sa suite, Mme HANAWA Chafari Kanya, Directrice générale de l’Autorité du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest et sa collègue BURKETT Michelle, Directrice générale de la Société du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest ont aussi dit toutes leurs admirations aux députés béninois dans le cadre de la mise en place et de la promotion d’un cadre législatif, réglementaire et fiscal applicable au projet du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest… Elles ont dit fonder tout leur espoir sur les conclusions qui sortiront de ce séminaire de Cotonou pour l’atteinte des nobles objectifs que s’est fixé le projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest, notamment en ce qui concerne le toilettage de la loi 2004-23 du 25 mars 2005 qui régissait le régime juridique et fiscal dudit projet.

En procédant à l’ouverture des travaux, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a fait remarquer que « Les échanges de ce jour, auront à coup sûr, un impact positif sur l’amélioration du système de fonctionnement du gazoduc du Nigéria, du Togo, du Ghana et surtout du Bénin ». « Ces échanges nous permettront, en outre, de matérialiser clairement notre désir commun de conduire et de gérer solidairement notre espace au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) », a-t-il ajouté. En d’autres termes et selon le Président Vlavonou, « cette rencontre est l’expression de la vision du parlement de la CEDEAO qui œuvre pour l’engagement des Etats membres à vivre et à agir ensemble dans une logique de cohésion sous-régionale, à l’effet d’appréhender et de relever conjointement les nombreux défis qui s’imposent à notre temps et à nos nations respectives ».

Une modification qui se justifie

De l’avis de tous les intervenants à la cérémonie d’ouverture de cet atelier, la modification du projet de loi portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet gazoduc de l’Afrique de l’Ouest se justifie à bien des égards.

En effet en 2004, la loi n° 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest en République du Bénin, a été adoptée par l’Assemblée nationale du Bénin. Elle avait pour objectif de réglementer la construction d’un pipeline de gaz naturel appelé gazoduc et d’assurer son transport à partir du Nigéria vers le Bénin, le Togo et le Ghana. Au fil du temps, cette loi a, dans son application, révélé des insuffisances auxquelles il fallait pallier. C’est ainsi que le vendredi 07 avril 2023, le gouvernement a envoyé un projet d’amendement de cette même loi au parlement pour examen et adoption afin de pallier les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. Il s’agit notamment : du vandalisme sur le système de pipeline ; de la mise en circulation de faibles volumes de gaz ; de l’incapacité du principal client à respecter les obligations de paiement. C’est donc à ces différentes insuffisances ainsi énumérées que les députés réunis à Sun Beach Hôtel vont essayer d’apporter des solutions avant l’examen proprement dit et l’adoption du projet de loi envoyé au Parlement par le Gouvernement. Et pour y parvenir, plusieurs communications seront données. Elles porteront sur l’état des lieux du gazoduc de l’Afrique de l’Ouest ; l’apport du gazoduc dans la fourniture de l’énergie au Bénin ; le contenu du projet de loi, en l’occurrence, le bien fondé des amendements proposés….

La tâche s’annonce donc bien corsée. Et c’est pour cette raison que le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a appelé ses collègues députés à se mettre résolument au travail afin que de la présente rencontre ressortent des amendements dont l’application assurera la renaissance des activités du gazoduc pour le mieux-être de toute la Communauté.

Fidèle KENOU