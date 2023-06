Promesse électorale sur la libération des détenus politiques et au retour des exilés: Pression sur les députés de l’opposition

Vues : 18

Ex Ambassadeur du Bénin près les Etats-Unis Omar Arouna

L’ancien ambassadeur du Bénin près les Etats Unis, Omar Arouna a adressé une lettre ouverte aux députés du parti Les Démocrates dans laquelle, il a affirmé que le président Eric Houndété et son groupe n’ont pas respecté le contrat qui les lie à leurs électeurs. Selon lui, lors de leur campagne pour les élections législatives de janvier 2023, le parti Les Démocrates a promis au peuple béninois, d’user de tous les moyens possibles une fois au parlement, pour faire sortir de prison les détenus politiques. Dans la lettre ouverte qu’il a adressée aux 28 députés de ce parti, Omar Arouna attire leur attention sur la promesse faite par eux de libérer tous les détenus politiques et le retour des exilés. Une promesse qui vaut contrat verbal et moral et pour lequel, ils sont tenus de respecter leur engagement. Mais en attendant la libération, le diplomate leur demande de verser le tiers de leurs salaires aux familles des 89 détenus politiques qui croupissent dans les prisons depuis des années. « Vous avez l’obligation, le devoir et la responsabilité de rétrocéder tout au moins, un tiers (1/3) de votre émolument mensuel de député aux familles des quatre-vingt-neuf (89) détenus politiques en règlement partiel de la dette contractée à leur égard, à celui de leurs familles et à celui de la population», dit-il.

Lire l’intégralité de sa lettre