Concours de l’innovation scientifique à l’Uac: Pour révéler les talents des étudiants de l’EPAC

A l’occasion de la célébration de la journée de l’excellence de l’étudiant polytechnicien à l’Uac, il a été organisé un concours d’innovation scientifique qui a mis en compétition les étudiants des différents départements de l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi. Ce concours qui a eu lieu, le vendredi 16 juin 2023, sur le campus d’Abomey-Calavi, est une initiative du Bureau d’union d’entité de l’EPAC.

Les membres du jury avec les étudiants lauréats

Sur 9 projets réalisés par les différents départements de l’EPAC au début de ce concours d’innovation scientifique, 4 ont été sélectionnés pour la phase finale qui s’est déroulée le vendredi 16 juin 2023, à l’Uac. Pour le compte de cette finale, le département de Génie électrique (GE-SI) a présenté un projet sur l’économie d’énergie et le département de Génie informatique et télécommunication (GIT) a fait une innovation sur la sécurité domestique et autonomisation des tâches ménagères. Quant aux départements de Génie mécanique énergétique (GME) et le département de Production santé animale (PSA), ils ont respectivement présenté des réalisations sur la transformation des déchets plastiques et le système de surveillance des maladies animales. Au terme de leur présentation devant les jurys, les départements de Génie informatique et télécommunication (GIT) et de Génie électrique (GE-SI) sont arrivés premiers avec 7,83 points sur 10. Ils sont suivis par le département de Production santé animale (PSA), qui a obtenu 7, 66 points sur 10 et le département de Génie mécanique énergétique (GME) totalise 7, 32 points sur 10. L’objectif de cette initiative selon Allglory Adisso, membre du comité d’organisation, est de promouvoir la créativité et le talent des étudiants. « Nous sommes partis sur la base que beaucoup de nos étudiants ont assez de capacités, de créativités et de talents mais que nous ne trouvons pas de cadre pour valoriser. Nous sommes à la 1ère édition et nous avons donné l’opportunité à nos camarades de faire valoir leurs compétences à travers des projets spécifiques aux filières de formation de l’EPAC », a-t-il fait savoir. Selon le Dr Camus Mahugnon Adoligbé membre du jury, ce concours a permis de connaitre les talents des étudiants, leurs idées originales et innovantes permettant de résoudre les problèmes dans les communautés. Il souhaite que de telle initiative se perpétue pour permettre aux étudiants de leur emboiter les pas. Il invite les entreprises à les accompagner. Pour sa part, le Dr Théophile Aballo s’est réjoui de l’initiative et a encouragé les étudiants. « C’est ce qu’on demande à l’école polytechnique », a-t-il laissé entendre. Heureux d’être lauréat de ce concours, l’étudiant Sèdjro Bonou, en Génie informatique et télécommunication, a exprimé sa joie et sa gratitude au comité d’organisation. Notons que les trois meilleures innovations ont été récompensées. Le premier prix à 150.000F, le deuxième à 100.000F et le troisième à 50.000F. Ces trois projets seront expérimentés sur le terrain afin de pallier aux problèmes soulevés.

Alban TCHALLA