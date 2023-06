Baccalauréat session de juin 2023: L’Office du Bac prend des dispositions pour la bonne organisation

L’examen du baccalauréat session de juin 2023, va se dérouler du 19 au 22 juin 2023. Approché de la Direction de l’Office du Bac, des informations reçues, font état de ce que les préparatifs vont bon train pour une meilleure organisation de cet examen. Tout est fin prêt pour la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires. La Direction de l’Office du Bac prend déjà des dispositions pour relever les défis de la bonne organisation. Selon ces mêmes informations reçues, le Directeur de l’Office du Bac, Professeur Alphonse da Silva, a opéré des aménagements actuels dans le déroulement de cet examen en vue de faciliter un taux élevé de réussite des candidats. Il faut rappeler qu’à la faveur d’une réunion avec la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, le DG Alphonse da Silva a déjà fait le point de ces préparatifs rassurant ainsi l’autorité de la bonne tenue de cet examen. Connu pour son management hors pair dans l’organisation de l’examen du baccalauréat, le DOB, professeur Alphonse da Silva a toujours mis, depuis plus d’une décennie, un point d’honneur dans la très bonne organisation du premier diplôme universitaire, en veillant au grain à toutes les étapes de l’organisation. Cette année encore, il veut rééditer encore l’exploit de la bonne organisation pour le bonheur du Bénin.

