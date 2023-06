Préparatifs Bénin-Sénégal éliminatoires CAN 2024: Les Guépards s’aguerrissent déjà

Vues : 24

Les Gupéards à l’entrainement le samedi dernier

Le samedi 17 juin, le Bénin et le Sénégal se donnent rendez-vous sur la pelouse du stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. Une confrontation qui s’annonce difficile pour l’équipe béninoise qui a besoin de points pour espérer une place pour Côte d’Ivoire 2024. Et pour mieux l’aborder, les Guépards sous la conduite du sélectionneur Gernot Rohr poursuivent leur préparation cette semaine. Ayant démarré le samedi 10 avec 21 joueurs, le groupe sera au grand complet ce lundi. Et de-là, le travail pour développer les automatismes entre les joueurs (pour la plupart des jeunes) va s’enchainer. Déjà, le sélectionneur a noté de l’envie, de la vivacité et surtout la bonne ambiance dans le groupe, qu’il voudrait avoir lors du match contre les champions d’Afrique.

Le Bénin pour se qualifier doit battre le Sénégal et aller battre le Mozambique. Deux équations qui s’annoncent très compliquées à résoudre. Mais, il le faut. Et les Guépards en regroupement se dresseront dans ce sens. Une surprise peut donc arriver le samedi prochain, comme lors de la rencontre contre l’Algérie où, le Bénin même réduit à 10 s’est imposé au Fennecs.

Anselme HOUENOUKPO