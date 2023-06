Recomposition du parti et désignation de Bio Tchané au poste de président: Le Conseiller Hounkpèvi et les militants BR de Sô-Ava félicitent Talon

Vues : 3

(Le leadership de ABT et son dynamisme à la tête de leur parti célébrés)

Le Conseiller Gilles Hounkpèvi salue le président du BR, Abdoulaye Bio Tchané

Sous la direction du Conseiller Gilles Hounkpèvi, les militants du parti de Sô-Ava se réjouissent des résolutions prises à l’issue du congrès spécial du parti le samedi 03 juin dernier et adressent leur sincère reconnaissance au Chef de l’Etat. C’est à la faveur d’une réunion ce weekend à Sô-Ava. De la recomposition du parti à la relecture des textes fondamentaux, ils ont, au terme de leur rencontre, félicité le président de la République, Patrice Talon pour sa clairvoyance et ses instructions pour la redynamisation des instances dirigeantes du Bloc Républicain afin de mieux le positionner sur l’échiquier politique national. Les militants de Sô-Ava se disent particulièrement fiers de la clarification intervenue à la tête du parti, notamment la désignation d’un seul président pour le BR. Mieux, la confiance placée en la personne du ministre d’Etat, Bio Tchané pour présider cette formation et conduire à bien les réformes qui seront menées jusqu’en 2026, propulse davantage l’engagement des militants de o Ava qui présentent leur compliments ainsi que leurs chaleureuses félicitations au président du bloc Républicain. Profitant de cette même occasion, ils ont salué le leadership de ABT et son dynamisme à la tête de leur parti.

Gilles Hounkpèvi

La décision de mettre la jeunesse du parti ainsi que les femmes au cœur de l’action du parti, à travers leur intégration dans les instances statutaires du BR a aussi enchanté le leader du parti, Gilles Hounkpèvi et ses militants qui se sont félicité de cette évolution notable à la tête du parti. A l’occasion de cette séance politique, un vibrant appel a été lancé à tous les militants du parti pour se mobiliser autour des idéaux du bloc républicain et de son président. Il faut noter qu’en application des orientations dudit parti, le mardi 6 juin dernier, il a été procédé à la nomination des 12 membres du comité de relecture des textes du parti. Cette démarche vise à actualiser les textes pour rester conforme aux modifications apportées à l’organigramme du parti. Composé de 11 membres, le comité est dirigé par Robert Gbian.