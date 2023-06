Vues : 3

Le ministre Olushegun Bakari reçoit le cahier de charge des mains de Agbénonci

Nommé ministre des Affaires étrangères le mardi 6 juin 2023, Olushegun Aladji Bakari a officiellement pris fonction le mercredi 07 juin 2023 à Cotonou. Dans son allocution, le ministre sortant, Aurélien Agbénonci a exprimé sa gratitude au Chef de l’Etat pour sa confiance de l’avoir permis de mettre au service de son pays, le meilleur de mes expériences en matière de diplomatie et de coopération. Il a rappelé les acquis de sa gouvernance à la tête de ce ministère depuis 2016. Il s’agit notamment de : la diversification des partenaires du Bénin avec l’établissement, à côté des partenaires traditionnels, des relations avec de nouveaux partenaires, notamment en Europe du Nord, au Moyen-Orient et en Asie ; la restitution des biens culturels par la France ; l’opérationnalisation de certaines mesures comme celle de l’e-Visa, de l’exemption du visa d’entrée au Bénin pour les ressortissants africains et parallèlement, l’accroissement du nombre de pays avec lesquels le Bénin a conclu des accords d’exemption réciproque de visa ; l’assistance apportée à nos compatriotes de la diaspora en termes de prestations consulaires et d’aide d’urgence au plus fort de la pandémie de COVID-19 ; l’amélioration des outils de travail par le recours aux nouvelles technologies et l’instauration de la remise de lettres de mission aux chefs de mission diplomatique et l’institution de la conférence semestrielle avec les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités auprès de notre pays. Aurélien Agbénonci a aussi évoqué quelques défis à relever par son successeur. « Je vous invite à accorder une attention particulière aux aspects sociaux de la gouvernance qui sera la vôtre à la tête de ce ministère, notamment à l’endroit de son personnel qui s’est souvent senti mal aimé. Pensez à gérer le dossier des droits acquis mais non payés de nos diplomates retraités dont plusieurs sont malades ou décédés », a-t-il dit. Le ministre entrant, Olushegun Bakari a, quant à lui, promis de faire son mieux pour faire évoluer les chantiers et apprendre avec humilité les codes de la diplomatie. « Je viens ici avec beaucoup d’humilité. La diplomatie, j’ai tout à apprendre », a-t-il déclaré. Rappelons que Aurélien Agbénonci a été nommé en 2016 et cède son siège à Olushegun Bakari, qui jusqu’à sa nomination était ministre conseiller aux investissements du président Patrice Talon.

Alban TCHALLA