Nomination du Chef de file de l’opposition: Le gouvernement confirme que Talon a pris le décret de nomination de Eric Houndété

Le décret de nomination du chef de file de l’opposition est effectivement pris. L’information est confirmée par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji qui l’a fait savoir ce vendredi 9 juin 2023 lors de sa rencontre avec les hommes des médias. Ce décret présidentiel fait suite aux déclarations faites à la fin du mois avril, à la sortie d’une audience avec le président Patrice Talon. Éric Houndété, président du parti Les Démocrates révélait à la presse que le chef de l’État était dans des dispositions favorables pour le nommer. Ledit décret a été pris quelques semaines plus tard, selon le porte-parole du gouvernement. A la question de savoir ce qu’attend le président de la République, Patrice Talon du chef de file de l’opposition, Eric Houndété, le porte-parole du gouvernement a souligné qu’il n’appartient pas au chef de l’Etat, de dire le cahier de charge de l’opposant. « Le président Patrice Talon attend juste de lui une posture républicaine », a laissé entendre Wilfried Houngbédji qui invite d’ailleurs, tout les béninois quelque soit son bord politique, à œuvrer pour un Bénin fort et prospère en cultivant un esprit républicain. Il faut souligner que Les Démocrates sont arrivés premiers, devant toutes les autres formations politiques de l’opposition, avec 28 députés, au terme des élections législatives du 8 janvier. Selon la loi, la couronne leur revient avec des attributs que réclame le nouveau chef de file de l’opposition. Eric Houndété, est dont désormais chef de file de l’opposition.

You cannot copy content of this page