Mauvaise gestion et détournement de fonds de l’Eglise: Un réseau de  laïcs  de l’EPMB appelle à une Assemblée générale

(Lire ci-après l’intégralité de leur déclaration)

A l’issue d’une réunion tenue le vendredi 02 juin 2023 au temple Béthel de Cotonou, les coordinateurs du Réseau des laïcs pour la réhabilitation de l’EPMB, ont fait une déclaration appelant tous les fidèles à une Assemblée générale. Au cours de cette réunion suivie d’autres séances d’échanges, de graves soupçons de détournement qui pèseraient sur le Pasteur Kponjesu Amos Hounsa, son élection supposée ‘’illégale’’ lors « Synode biennal » tenu à Cotonou, au temple Jérusalem de Yénawa, du 27 février au 4 mars 2023 et son silence sur les accusations, ont été évoqués. Entre autres, il lui est reproché d’avoir détourné des fonds de près de soixante-quinze millions de francs (75.000.000 FCFA) à l”Hôpital protestant « Le bon samaritain » (HPBS) de Porto-Novo et d’une subvention de la CEVAA destinée à Radio Hosanna. Le mis en cause est soupçonné également de « gestion opaque » des fonds destinés à la CNSS et à la rénovation de l’immeuble du Cours secondaire protestant devenu Wesley House.

Dans leur déclaration, les coordinateurs du réseau, ont par ailleurs, fait savoir qu’en dehors des « manquements graves » à la discipline pastorale et aux règles de fonctionnement de l’Église, un groupe de pasteurs a écrit au président pour l’inviter à se justifier devant un conseil de discipline. Mais, la lettre serait restée sans réponse. Pour le réseau, l’EPMB est dans « la honte ». « Cette honte doit être lavée le plus tôt possible. Le Réseau des laïcs pour la réhabilitation de l’EPMB constate que le synode de Yénawa était très peu représentatif. Le président réélu dans ces conditions est un président mal élu, un président illégitime », soutiennent les coordinateurs. Ils ont décidé d’intensifier l’information dans les églises locales, les secteurs et les régions synodales sur les faits et la situation actuelle de l’EPMB. Ils ont également décidé de convoquer et d’organiser dans les prochaines semaines une Assemblée générale des laïcs de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin. En attendant et jusqu’à nouvel ordre, ils invitent tous les membres du réseau et tous ceux qui, au-delà du réseau, se sentent concernés par ces problèmes, à observer une journée de jeûne et de prière tous les 1er et 3ème vendredis du mois de 6 h à 18 h.

RESEAU DES LAÏCS POUR LA REHABILITATION DE L’EPMB

DECLARATION

Le vendredi 2 juin 2023 s’est tenue au temple Béthel de Cotonou une réunion des coordinateurs du Réseau des laïcs pour la réhabilitation de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin. Cette réunion en présentiel s’est poursuivie par un échange en ligne les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 juin Ont été rappelés, au cours de ces séances, les graves soupçons qui pesaient, avant le « Synode biennal » tenu à Cotonou, au temple Jérusalem de Yénawa, du 27 février au 4 mars 2023, sur le Pasteur Kponjesu Amos HOUNSA, alors président sortant de l’EPMB, soupçons dont il ne s’est pas justifié à ce jour. Les faits incriminés s’énoncent, entre autres, comme suit :

1. Détournement présumé de fonds de près de soixante-quinze millions de francs (75.000.000 FCFA) à l”Hôpital protestant « Le bon samaritain » (HPBS) de Porto-Novo ;

2. Détournement présumé d’une subvention de la CEVAA destinée à Radio Hosanna ;

3. Gestion opaque des fonds destinés à la CNSS ;

4. Gestion opaque des fonds destinés â la rénovation de l’immeuble du Cours secondaire protestant devenu Wesley House.

Sur ces 4 dossiers, le Bureau de La Sentinelle a sollicité et obtenu une audience auprès du président de l’Église en septembre 2022 pour lui donner l’occasion de s’expliquer. Deux autres séances ont suivi, qui ont débouché sur un rapport établi conjointement et signé par deux rapporteurs désignés respectivement par le Président lui-même et le Bureau de la Sentinelle. Ce rapport ne parvient pas à disculper le mis en cause.

5. Citant ces quatre dossiers et évoquant en outre des manquements graves à la discipline pastorale et aux règles de fonctionnement de l’Église, un groupe de pasteurs a écrit au Président pour l’inviter à se justifier devant un conseil de discipline. La lettre est restée sans réponse.

6. Le Comité ad hoc de veille créé par le « Conseil du synode biennal » et installé par le président de l’Église le 7 janvier 2023 au temple Béthanie d’Akpakpa sous la présidence du pasteur Nicodème ALAGBADA, de regrettée mémoire, avait pour mission, aux termes de la décision signée le 5 janvier par le président Kponjesu Amos HOUNSA lui-même, d’organiser le synode de Yénawa. En réalité, il a été écarté de toute la procédure et le Pasteur HOUNSA a été seul maître à bord pour composer la liste des délégués synodaux.

7. Ont pris part au Synode avec voix délibérative et droit de vote, au même titre que les pasteurs les plus anciens, les dizaines de jeunes pasteurs consacrés par le Président Kponjesu Amos HOUNSA depuis son avènement en 2017. Y ont également pris part, avec les mêmes prérogatives que les délégués des régions synodales, les responsables d’institutions nommés par lui et qui lui étaient eux aussi redevables à divers titres.

8. Malgré les soupçons énormes qui pesaient sur lui, il n’a pas eu honte de se porter candidat à sa propre succession. Ayant choisi lui-même les électeurs, il s’est fait réélire, sans surprise, à une majorité écrasante.

9. Par lettre en date du 3 avril 2023 adressée au président Kponjesu Amos HOUNSA, l’Église méthodiste de Grande Bretagne met en demeure ce dernier de justifier l’utilisation des fonds alloués, qui n’ont pas servi aux objectifs prévus. En attendant, elle suspend son partenariat avec l’EPMB.

Conclusion: l’EPMB est dans la honte. Ce président ne nous honore pas il n’aurait jamais été réélu à Yénawa s’il n’avait abusé de son pouvoir de président en exercice. Cette honte doit être lavée le plus tôt possible. Le Réseau des laïcs pour la réhabilitation de l’EPMB constate que le synode de Yénawa était très peu représentatif. Le Président réélu dans ces conditions est un président mal élu, un président illégitime.

En conséquence, les coordinateurs du Réseau décident d’intensifier l’information dans les églises locales, les secteurs et les régions synodales sur les faits signalés ci-dessus et la situation actuelle de l’EPMB. Ils décident de convoquer et d’organiser dans les prochaines semaines une Assemblée générale des laïcs de l’Eglise protestante méthodiste du Bénin. En attendant et jusqu’à nouvel ordre, ils invitent tous les membres du Réseau et tous ceux qui, au-delà du Réseau, se sentent concernés par ces problèmes, à observer une journée de jeûne et de prière tous les 1er et 3ème vendredis du mois de 6 h à 18 h.

A Dieu seul soit la gloire !

Les coordinateurs du Réseau