EN VISITE DE TRAVAIL À LA DOB: La ministre Eleonore Yayi s’imprègne des préparatifs du baccalauréat 2023

Éléonore Yayi échange avec l’équipe de la DOB





La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eleonore Yayi Ladekan a tenu une séance de travail avec les cadres de la Direction Générale de l’Office du Baccalauréat, le mardi 30 mai 2023. C’était en présence du Directeur Général de l’Office du Baccalauréat, Alphonse Da Silva. Au cours de la séance, le Directeur de l’Office Alphonse Da Silva a exposé le point des préparatifs de l’examen. Satisfaite du niveau de préparation, la ministre Eleonore Yayi Ladekan a félicité l’équipe de l’Office du Bac pour leur détermination à réussir leur mission. Elle a ensuite instruit le DGOB à trouver en collaboration avec la DDESFTP de l’Ouémé et les autorités communales à autre établissement répondant aux critères du Baccalauréat pour substituer le CEG Sèmè Podji dont plusieurs salles sont décoiffées par les violents vents qu’il y a eu la semaine dernière. Pour faire face aux besoins, la ministre a encouragé la collaboration entre la DOB et des structures telles que les Universités publiques, la Direction de l’Inspection Pédagogique, de l’innovation et de la Qualité ; les DDESFTP et les partenaires sociaux pour la sélection des enseignants les plus qualifiés ayant assumé diligemment leurs charges pédagogiques au cours de l’année académique conformément aux suggestions du Conseil National de l’Éducation.