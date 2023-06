Célébration de la Journée mondiale des Océans édition 2023 à Togbin Daho : La Dgec présente l’urgence de changer de comportement aux populations

Vues : 3

Le lancement du nettoyage de la plage

Ce que vous devriez savoir : A l’instar des pays du monde entier, le Bénin a célébré la journée mondiale des océans (Jmo). La cérémonie officielle de cette célébration s’est tenue le jeudi 8 juin 2023, à Togbin Daho. Elle a été présidée par Martin Gbedey, Dg de l’agence de développement du lac ahémé et ses chéneaux (Adelac) représentant du Dgec. Au nombre des activités marquantes de cette cérémonie, il y a une sensibilisation des populations sur la thématique de la Jmo: “Planète Océans, les courants changent”, la visite de sites de ponte de tortues marines et le nettoyage de la plage, afin de susciter auprès des populations, l’envie d’adopter des « comportements écocitoyens » pour une meilleure gestion de l’écosystème marin. Parlant de la sensibilisation, c’est Faustine Sinzogan Coovi, point focal de la convention d’Abidjan de la direction générale de l’environnement et du climat (Dgec), structure organisatrice de cette cérémonie, qui s’en est occupée.

Ce que dit le thème : Présentant le thème de cette année, Faustine Sinzogan a expliqué qu’il s’inscrit au demeurant dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l’océan 2021-2030, décennie au cours de laquelle les sciences océaniques et océanographiques doivent être mises au service du développement durable. Une décennie de grands défis pour l’atteinte de l’objectif de développement durable N°14 dédié à « conserver et à utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines». Elle est ensuite revenue sur les comportements dont la non utilisation des sachets plastiques, la non utilisation des filets à petites mailles, l’entretien des plages, et autres.

Ce que les autorités ont dit : Avant sa présentation, Martin Gbedey, représentant la direction générale de l’environnement et du climat a délivré le message du Ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable. Selon lui, la Jmo vise à focaliser l’attention du grand public sur les enjeux d’une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. « A travers ce thème qui cadre avec la vision du programme d’action du gouvernement 2021-2026 dont l’ambition est de faire de la valorisation et de la protection des ressources marines, une priorité, les Nations Unies invitent les décideurs, les leaders, les scientifiques et les chercheurs, les cadres et les populations en général, à faire de la protection de l’océan et de ses ressources, une priorité dans toutes les décisions, plans et programmes d’actions », a-t-il expliqué tout en précisant que le gouvernement du Bénin a déjà posé des actes de protection de l’espace marin. Il s’agit de l’adoption des lois relatives à la protection de la zone littorale, à la pêche et l’aquaculture, à l’utilisation des sachets plastiques, au changement climatique etc. mieux, il a été élaboré un programme important qui a été dédié à la gestion des côtes, avec la protection de plus de 33 kilomètres de côte, incluant une digue immergée construite à Donaten pour la création d’un lac marin, sans oublier les 23 km protégés grâce à l’appui de WACCA, la realization d’une digue immergée de 5.240 mètres linéaires à Avleketé a été faite pour la protection et la valorisation de la côte et pour la promotion du tourisme balnéaire. Il y a eu aussi la création d’aire marine protégée à Donaten et celle de la Bouche du Roy pour une gestion durable des zones marines riches et les ressources menacées. Présent également, le Préfet maritime, le Capitaine de Faisceau Fernand Maxime Ahoyo, saluant l’initiative a informé qu’elle offre une occasion spéciale de reconnaitre l’importance des vastes étendues d’eau que sont les océans et de prendre les mesures pour les préserver. « Les océans sont des joyaux de notre planète. Leur beauté et leur diversité sont tout simplement extraordinaires », a-t-il déclaré avant de poursuivre « nous dépendons des océans autant qu’ils dépendent de nous » pour appeler à leur protection.

Par ailleurs : A préciser que la Jmo est instituée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1992. Sa célébration pour le compte de cette année 2023 coïncide avec le lancement du projet « appui à la protection des tortues marines de l’Atlantique et de leurs habitats le long du littoral du Bénin » qui aura lieu dans quelques jours.

Anselme HOUENOUKPO