Transport du pétrole brut du Niger vers le Bénin: Les travaux maritimes de la station terminale de Sèmè-Kraké achevés

Vues : 26

Démarrés en août 2021, les travaux mécaniques de la construction du terminal offshore et du quai des bateaux de travail à Sèmè-Kraké du projet pipeline d’export Niger-Benin, sont complètement terminés. Les infrastructures ont été réceptionnées par le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi, le mardi 06 juin 2023, en présence des responsables de Wapco et CNPC en charge de la construction, des autorités du Bénin et du Niger ainsi qu’une délégation de l’Ambassade de la Chine près le Bénin.

Le présidium de la cérémonie

Ce que vous devriez savoir : Du début de la construction en août 2021 à la fin des travaux mécaniques en mai 2023, il n’a fallu que 20 mois à la Société Wapco pour mener à bien la pose d’environ 29 kilomètres de pipelines sous-marins. Cette session maritime est constituée de deux composantes à savoir : le terminal offshore et du quai des bateaux de travail. Sur le plan technique, le terminal offshore comprend deux pipelines sous-marins d’environ 14km chacun avec un diamètre de 711 mm. Des systèmes d’amarrage à point unique de 160 mille tonnes et ses composants supports. Les travaux de construction du terminal achevés, nécessitent au total la mobilisation de 7 navires. Quant au quai des bateaux de travail, il comprend principalement une brise-larme incriminée de 409 Km de long, un pont d’approche de 257m de long et un quai de 60m de long et 25m de large ainsi que des installations auxiliaires. Pendant la phase d’exportation, ce quai sera principalement utilisé pour l’amarrage des deux remorqueurs multifonctionnels et d’un navire auxiliaire qui seront envoyés de la Chine. S’agissant des travaux terrestres, le taux d’exécution globale est de 84, 26 contre un taux prévisionnel de 84, 19.

Ce que disent les acteurs : Dans son allocution de réception, le ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines, Samou Seïdou Adambi, s’est réjoui du niveau actuel de mise en œuvre de ce projet d’envergure et d’une importance capitale pour le gouvernement. Pour lui, l’espoir est permis que les délais d’exécution du projet seront respectés. Il a salué l’engagement sincère des responsables de la société Wapco, qui ont conduit avec abnégation les travaux. D’ici la fin de l’année 2023, le premier navire-citerne de pétrole brut va démarrer. C’est en cela que le représentant du ministre nigérien du pétrole, Kabirou Zakari s’est dit heureux de la vision partagée entre le Bénin et le Niger.

La photo de la fin de la cérémonie

Il a exprimé l’immense fierté de l’Etat nigérien aux autorités béninoises pour l’appui et le soutien apportés à la réalisation de ce projet. Le DG de Wapco, Jin Jingson a souligné la performance de ce projet en termes d’efficacité de construction, de qualité des travaux et de protection de l’environnement, à respecter l’engagement de construction de la CNPC et à établir une bonne image d’entreprise. A en croire, le représentant de l’ambassadeur chinois, Zhang Bohui, le Bénin s’avance dans le développement. Il a félicité l’achèvement de ces travaux maritimes, malgré les obstacles qui se sont présentés. Par la même occasion, le représentant du DG CPP, Na Shun a rassuré de la disponibilité des experts chinois à aider le Bénin à concrétiser son rêve. « Nous allons continuer à assurer les travaux de finition et de suivi de ce projet », a-t-il dit.

Par ailleurs : Il est important de rappeler que ce projet constitue le plus lourd investissement privé jamais réalisé au Bénin depuis les années 1960. Ce qui témoigne de la volonté du gouvernement de promouvoir une coopération internationale acquise au service du développement économique.

Alban TCHALLA