Sociétas: Les propositions des Béninois contre le terrorisme

Vues : 6

Dans cette rubrique, nous interrogeons les citoyens qui nous proposent leurs idées sur la lutte contre le terrorisme. Pour la plupart, il faut utiliser les technologies récentes et surtout impliquer les populations dans la coproduction de la sécurité.

Mr Ayayi Ayi, consultant : « Il faut un dialogue impliquant toutes les couches de la société »

« Tel que je vois la chose, ce sont des gens qui sont frustrés, des gens qui ont l’impression que l’Etat les a lâchés sur le plan de développement économique, social et autres. A un moment, ils se sont dit, qu’il faut combattre cet Etat là et prendre les choses en main mais de façon violente. Et dans ce cas, il faut que l’Etat même soit plus fort, plus pragmatique pour faire face à ce fléau. Il faut donc un dialogue impliquant toutes les couches de la société, dans l’environnement qui a été affecté par les actes terroristes, pour savoir les causes et essayer de remédier à cela. Un dialogue qui ratisse large, la société civile, les hommes de sécurité et de la Défense, la jeunesse, les hommes de la religion et autres. Il faut créer cette union afin que chacun apporte son grain de sel pour lutter contre le terrorisme ».

Fabrice Agbanlinzonon : « Il faut que le gouvernement mette la dernière technologie dans cette lutte contre le terrorisme »

« Je dirai juste que c’est une lutte pour la juste cause qui est celle de protéger la population béninoise et de l’épargner de la psychose. Mes salutations sont distinguées au gouvernement, qui en dépit de la pression que causent ces malfaiteurs, a su prendre des mesures préventives afin de lutter contre le terrorisme. Toutefois, il serait bien que le gouvernement déploie encore plus ses forces armées dans certains coins et recoins du pays, mettre la dernière technologie dans cette lutte contre le terrorisme comme cela a été fait dans la lutte contre la cybercriminalité. Il faut néanmoins promouvoir le dialogue et la coopération sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme, en particulier grâce à des partenariats entre les pouvoirs publics et le secteur privé (monde des affaires, industrie), ainsi que la société civile et les médias dans le même but de renforcer les efforts déployés à l’échelle nationale pour appliquer la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur la non-prolifération des armes de destruction massive. Renforcer la sécurité des documents de voyage et opter pour la promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le contexte des mesures de lutte contre le terrorisme. Lutter contre l’utilisation de l’Internet à des fins terroristes… Par-dessus tout, inviter toute la population béninoise à intercéder auprès de Dieu en faveur du Bénin car l’œuvre humaine n’est jamais parfaite. Mais seule l’œuvre de Dieu est parfaite et ce ne sera jamais de trop de l’inviter dans une lutte pareille ».

Djibril Boussou, sociolinguiste, journaliste

«Il faut vraiment investir dans la coproduction de la sécurité »

Partons du fait qu’il est d’abord difficile de définir le terrorisme. A mon avis, il n’y a pas encore de définition qui soit scientifiquement, unanimement acceptée par tout le monde. Ça c’est d’abord un problème. Ensuite, pour ce qui est de l’acception ordinaire que tout le monde sait du terrorisme, lutter efficacement contre, demande deux ou trois choses. La première, c’est d’abord d’aplanir les frustrations au sein de certaines populations qui se sentent marginalisées, notamment en terme de citoyenneté. Vous le savez sans doute, il y a des parties du Bénin où les citoyens ne se sentent pas aussi béninois que les autres. Tout simplement parce qu’il n’y a pas d’infrastructure qui ait été érigée dans leurs milieux comme les écoles, les hôpitaux pour leur rappeler qu’ils appartiennent au même territoire que leurs compatriotes. Ils se sentent parfois appartenir à des pays frontaliers, ce qui n’est pas pour rassurer tout le monde. De ce fait, ils sont un peu plus vulnérables. Il faut donc renforcer la sécurité au sein de certaines populations. Deuxièmement, il faut aussi investir beaucoup dans l’éducation parce que c’est très important. Il faut que l’éducation nationale puisse toucher tout le monde. Par expérience, je sais qu’il y a une bonne partie de la population béninoise, notamment ceux qui sont dans les zones les plus islamisées, qui suivent un cursus qui n’a rien à voir avec le cursus du citoyen ordinaire. Ils suivent un cursus où tout leur est enseigné en arabe. Malheureusement, ces populations sont des Béninois de seconde zone. Notre compatriote, feu Galilou Abdoulaye a écrit une thèse dessus en 2003 où il parle des intellectuels arabisants déclassés. Pour les avoir pratiqués, ces gens, il y en a qui se sentent redevables beaucoup plus aux pays arabes qui les ont formés en ce qui concerne les études supérieures. Quand il y a des problèmes, que ce soit en Libye, en Arabie Saoudite ou l’Egypte, ils se sentent beaucoup plus liés à ces pays qu’au Bénin. Et ça ce n’est pas du tout rassurant. Parce que ces gens évoluent dans un système qui est complètement différent. Il faut tout faire pour que notre système éducatif intègre ces écoles qui sont dans le système parascolaire. Puisqu’ils sont des écoles islamiques dans Il faut que l’Etat ait un droit de regard, en terme de formation, en termes de reconnaissance de leurs diplômes pour diminuer les frustrations. Parce que pour que les terroristes arrivent à recruter des gens, c’est justement en jouant sur les frustrations. Ce sont ces frustrations que les terroristes essaient d’agiter pour montrer que le pouvoir central les marginalise. Il faut vraiment investir dans ce domaine. L’autre chose, c’est qu’il faut vraiment investir dans la coproduction de la sécurité. Et pour coproduire la sécurité, il faut sensibiliser. Sensibiliser pour que dans les zones vulnérables où les gens sont très pauvres, on puisse investir dans l’éducation et mettre le paquet pour montrer que ces populations appartiennent aussi au même territoire que les autres. Un dernier élément, c’est qu’il faut faire des dignitaires religieux musulmans une sorte de relais pour les services de renseignement. Il faut les impliquer dans la stratégie, parce que parfois parmi eux, il y en a qui parlent arabe, pour ceux qui sont les cadres. Ça peut toujours servir pour pouvoir entrer dans cette nébuleuse qui en fait, ne profite que de l’ignorance des populations. Parce que beaucoup croient œuvrer pour l’islam, alors qu’en réalité, puisque les populations n’ont pas une grande connaissance de l’islam, il suffit qu’on leur brandisse des billets et qu’on commence à parler un soi-disant arabe pour pouvoir les influencer.

Pierre WARI BRISSO, directeur de Radio Kpabli FM, Kérou

« Que le gouvernement trouve du travail aux jeunes »

«Je vais proposer trois solutions. La première, à l’endroit de la jeunesse, il faut que le gouvernement trouve vraiment des emplois à cette jeunesse. Parce que ces hors-la-loi utilisent la jeunesse pour opérer dans nos différents coins. Deuxième solution, c’est à l’endroit de la population. Il est très important que le gouvernement initie une série de sensibilisations à l’endroit de la population pour qu’elle puisse coproduire la sécurité. C’est très important, parce que ça permet d’aider nos forces de l’ordre à être plus efficaces sur le terrain. Troisième solution, il serait important que le gouvernement puisse mieux équiper nos forces de l’ordre, pour qu’elles soient plus offensives face à ces terroristes. C’est important qu’elles soient bien armées. Et tout ce qu’il leur faut, il est important que le gouvernement puisse le mettre à leur disposition, puisque ces hors-la-loi sont déjà sur le terrain. C’est très important que les forces de l’ordre aient des équipements sophistiqués pour pouvoir les maitriser.