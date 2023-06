Restructuration du parti Bloc Républicain: Voici les grandes résolutions qui transforment le parti: ABT aux commandes

Les membres seront élus par le bureau politique et représenteront chaque circonscription électorale. Il est prévu également un Secrétariat permanent composé de sept (07) personnes, désignées par le bureau exécutif national et soumises au vote du congrès. Le secrétariat permanent a pour mission d’accompagner le président du parti dans l’exercice de ses fonctions.

Ces décisions seront immédiatement intégrées aux statuts du parti. En effet, selon les précisions du SAP/BR toutes les 24 circonscriptions électorales doivent désormais être représentées au sein du bureau politique et du bureau exécutif national du parti Bloc républicain. Cette réforme est intervenue en partant du constat que, les circonscriptions électorales, ne sont pas suffisamment représentées dans les différents organes du parti. Ainsi, en attendant le prochain congrès prévu pour décembre 2026, le bureau politique du parti Bloc Républicain comprendra tous les députés, tous les maires, tous les ministres, ainsi que les coordonnateurs de l’Organe des Femmes Républicaines (Ofr) et de l’Organe des Jeunes du Bloc Républicain (Ojbr) pour atteindre 102 membres au sein du bureau politique. Quant aux membres du bureau exécutif, ils seront dorénavant composés de 31 membres, au lieu de 17 par le passé.

Le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané assure désormais le poste de président du parti Bloc Républicain jusqu’au prochain congrès. Il a été désigné à l’unanimité de toutes les principales figures du parti et avec l’approbation du président Patrice Talon, leader du parti. C’est du moins, l’une des principales résolutions importantes prises à l’issue du congrès spécial tenu le samedi 03 juin 2023 à Cotonou. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction et signé de Eugène Dossoumou, Secrétaire administratif permanent du parti Bloc Républicain, plusieurs autres importantes décisions ont été prises par les instances statutaires.

You cannot copy content of this page