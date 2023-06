Renforcement de capacités des facilitateurs du BCP-ODD: Atrokpo s’engage à mettre en œuvre les ODD au niveau local

Il faut noter que le Bulletin Communautaire de Performance (BCP) des ODD est un outil de redevabilité dans la prestation locale des services sociaux tels que l’état civil, l’éducation, la santé et l’eau en lien avec les cibles et indicateurs ODD pour une meilleure participation et appréciation des communautés.

Au cours de lancement des travaux, le Président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo, a souligné que le Bulletin Communautaire de Performance vient à point nommé en tant qu’outil de suivi des cibles spatialisées au niveau de chaque commune notamment dans le secteur de la santé. « Il va favoriser l’amélioration de la redevabilité et booster la réactivité dans la prestation des services au niveau local », a-t-il laissé entendre. Pour sa part, la Présidente du Réseau de l’Ong des Objectifs du Développement Durable (RODD), Carmen Gaba s’est dite résolument engagée pour une mise en œuvre efficiente du BCP-ODD en vue de l’amélioration de la qualité des services de santé offerts aux populations à la base. « Dans le processus d’exécution de ce projet, il est important que chaque acteur, où qu’il soit, s’approprie des cibles et indicateurs ODD en lien avec les services sociaux de base. C’est bien dans ce cadre que s’inscrit cet atelier d’Appropriation du BCP-ODD », ajoute-t-elle.

Le Président de l’Association National des communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo, a procédé le mardi 6 juin 2023 à Bohicon, au lancement d’un atelier de renforcement de capacités des facilitateurs du projet d’élaboration du Bulletin Communautaire de Performance (BCP) des ODD. Ceci, afin de permettre aux différents acteurs impliqués dans le projet de s’enquérir des cibles et indicateurs ODD en lien avec les services sociaux de base. En effet, le projet vise la mise en œuvre des objectifs de Développement Durable (ODD) dans plusieurs communes du Bénin notamment sur l’éducation, la santé et autres.

You cannot copy content of this page