Relations France/Afrique: Talon et 11 autres Chefs d’Etat au sommet de Paris le 22 juin

Patrice Talon

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon et 11 présidents africains prendront part au Sommet de Paris qui aura lieu du 22 au 23 juin prochain. Cette réunion vise à élaborer un nouveau pacte financier mondial et à renforcer les relations entre la France et ses partenaires africains. Elle sera présidée par le président français Emmanuel Macron. Plusieurs sujets d’intérêt sont au centre de cette rencontre. Il sera entre autres, question de la coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme en Afrique, de la question du FCFA, de la présence de groupe Wagner et biens d’autres.