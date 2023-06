Conseil des ministres: Voici les grandes décisions prises

De ce fait, cette situation compromet la poursuite des travaux des pôles d’experts et l’exécution des opérations qui doivent être soit clôturées, soit poursuivies et achevées.

La mise en œuvre efficace de ces mesures nécessite que chaque commune détienne toute la documentation liée aux opérations de lotissements/remembrements non transmise initialement par les experts géomètres et urbanistes.

II-3. Mesures disciplinaires à l’encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants, dans le cadre de l’assainissement, l’achèvement et la clôture des opérationsde lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l’ensemble du territoire national.

Mais, à la mise en œuvre, quelques insuffisances ont été observées sur différents chantiers. C’est pour garantir la poursuite des travaux aux normes et qualité requises, dans les délais impartis, qu’il est envisagé la restructuration du dispositif opérationnel et le recours à l’accompagnement de sociétés spécialisées en conduite de projets.

Il est à signaler que les études architecturales et techniques sont presque toutes achevées et que des entreprises ont été sélectionnées pour l’exécution des travaux de construction de plusieurs ouvrages, dont ceux des pôles touristiques Abomey – Ganvié – Ouidah.

Dans le but de positionner le Bénin comme destination de premier plan, un ensemble de projets phares est en cours de réalisation pour développer notamment l’offre culturelle et touristique.

Au regard de l’importance de ces infrastructures pour la disponibilité de l’eau au profit des populationsdeceslocalités, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée et instruit le ministre de l’Energie, de l’Eau et des Mines de veiller à la réalisation des ouvrages dans les délais contractuels.

Les travaux à exécuter concernent trente-huit (38) forages d’exploitation et trois (3) piézomètres au profit des systèmes d’alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè et Lokossa.

