Cérémonie des couleurs au palais des gouverneurs: Le personnel civil et militaire entretenu sur l’histoire du parlement

L’histoire du parlement béninois des indépendances à nos jours était au cœur de la traditionnelle cérémonie des couleurs du lundi 5 juin 2023 présidée par le Président Louis Gbèhounou Vlavonou au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Louis Vlavonou, président du parlement

C’est à Christel-Fourier Donkpègan, Conseiller technique juridique du Président de l’Assemblée nationale du Bénin, précédemment assistant de la commission des lois qu’est revenu l’honneur de présenter la communication le lundi 5 juin 2023.

Dans son développement, le conférencier a, entre autres, mis l’accent sur les riches et tumultueuses expériences du Parlement béninois de sa genèse à l’avènement du renouveau démocratique. Il n’a pas aussi manqué d’aborder la période post-renouveau démocratique marquée par une foisonnante production dans un contexte politique stable.

A en croire le conférencier, les premiers députés de la Colonie du Dahomey, ex dénomination de la République du Bénin ont été désignés par le Conseil général, structure dirigeante au sein de chaque colonie le 3 novembre 1974 pour siéger à l’Assemblée de l’Union française. Le nombre de membres de ce Parlement, selon le communicateur ne devrait pas dépasser 240. Toujours selon ses propos, ledit Parlement réunissait les députés français et ceux des territoires d’outre-mer dont 02 représentants du Dahomey qui furent à l’époque Émile Derlin Zinsou et Paul Hazoumè.

Selon Christel Fourier Donkpègan, la première véritable expérience de Parlement autonome se fera en 1959 suite à la proclamation de la République du Dahomey avec un Parlement présidé par Justin Tomètin Ahomadégbé. «Malheureusement, les relations conflictuelles au sein de ce Parlement et entre celui-ci et l’Exécutif ainsi que l’adoption d’une nouvelle constitution le 26 novembre 1960 sonneront le glas de la première expérience parlementaire post République du Dahomey », a souligné Christel Fourier Donkpègan.

« De 1963 à 1964, l’armée assumera les fonctions législatives jusqu’à l’adoption d’une Nouvelle Constitution le 11 janvier 1964 qui établit le Parlement. Des élections législatives sont alors organisées le 19 janvier 1964 et le 24 janvier de la même année, le Parlement est installé avec à sa tête Taïrou Congakou. Les tensions politiques entraînent à nouveau la dissolution du Parlement par l’armée le 22 décembre 1965. De 1965 à 1972, l’armée dirigé le Dahomey et le Chef de l’État assume les fonctions législatives. Le 26 octobre 1972, le Commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et installe un régime révolutionnaire. Le pouvoir législatif est exercé par le Conseil national de la révolution jusqu’à l’adoption en 1977 de la loi fondamentale qui a prévu la création de l’Assemblée nationale révolutionnaire (ANR). Le 6 juin 1979, les Représentants du peuple appelés commissaires du peuple au nombre de 336 sont élus. Ils sont installés le 4 février 1980. L’assemblée qu’ils constituent est dirigées par Ignace Adjo Boco », a dit le conférencier. Il a par ailleurs ajouté que « La 2e législature de l’ANR installée le 27 juillet 1984 va connaître son apogée en février 1989 où on notait déjà le crépuscule du régime révolutionnaire ».

« La 3e législature de l’ANR consécutive aux élections du 31 juillet 1989 connut une très courte durée de vie à cause de la fin du régime révolutionnaire et l’organisation de la conférence des forces vives de la Nation de février 1990 », a-t-il rappelé.

La période post-renouveau démocratique

« Après la parenthèse du Haut Conseil de la République (28 février 1990 au 31 mars 1991), neuf législatures se sont succédées de 1991 à nos jours au Bénin. Ainsi, de la première législature dirigée à l’époque par Me Adrien Houngbédji à la 9e que préside actuellement l’honorable Louis Gbèhounou Vlavonou, le Parlement béninois aura fait du chemin ». C’est du moins ce qu’a déclaré le communicateur au regard des centaines lois qui ont été votées et des actions menées dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale.

De façon constante, on retiendra avec le communicateur que le parcours du Parlement post-renouveau démocratique a été marqué par des constances mais également des évolutions. En effet, le contexte politique est resté stable et a permis la tenue régulière des élections consacrant de ce fait une continuité de vie parlementaire. De 1991 à 2023, le Parlement béninois est resté continuellement fonctionnel avec un respect strict de la durée des mandats.

Au titre des évolutions, il y a la progression significative du nombre de députés qui est passé de 64 à la première législature à 109 à la 9e législature. Des réformes significatives ont été aussi engagées pour dynamiser le fonctionnement du Parlement. Le point d’orgue desdites réformes est la 8e législature avec l’arrivée du Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

Fidèle KENOU