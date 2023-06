Après sa nomination: Gildas Jobloski Agonkan rencontre Talon

L’ancien député Gildas Jobloski Agonkan récemment nommé par le président Patrice Talon, Ambassadeur du Bénin près la République du Niger, était également à la rencontre du mardi 06 juin 2023, avec le Chef de l’Etat et tous les ambassadeurs. Ceci après avoir pris part à la conférence diplomatique et aux différentes rencontres de haut niveau dans le sens de la redynamisation de la diplomatie béninoise. A cette occasion, il a reçu les félicitations de ses paires après son accréditation par les autorités nigériennes. Selon des sources concordantes, sa nomination ne va pas tarder à se concrétiser. Ancien député et membre du parti Union progressiste le Renouveau (Up-R) Gildas Jobloski Agonkan va bientôt retrouver son poste diplomatique.

