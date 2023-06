Délimitations des frontières entre le Bénin et le Togo: Le ministre Alassane Seidou rassure toutes les parties prenantes

Vues : 37

Alassane Seidou

L’Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABEGIEF) travaille au quotidien pour la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et suit en permanence les travaux de la réaffirmation des lignes frontières entre le Bénin et ses voisins. C’est ce qu’affirme le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane SEIDOU, dans un communiqué qu’il a rendu public le vendredi 2 juin 2023. En effet, c’est suite aux récents évènements qui ont eu lieu dans la localité d’Akaradé, commune de Bassila, une localité frontalière du Togo que le ministre a tenu à faire cette clarification. D’après lui, le Bénin a entrepris la réaffirmation de ses frontières avec ses voisins dans un esprit de promotion de la cohésion sociale et le développement de la coexistence pacifique avec les pays voisins. Ainsi, avec le Togo, les travaux de la Commission mixte paritaire de délimitation de la frontière ont abouti à la réaffirmation de la ligne frontière à travers la construction de 243 bornes frontières et un projet de construction de bornes de densification, conformément aux documents coloniaux hérités par les deux pays. C’est alors qu’il appelle les autorités locales, les parties prenantes et la presse à s’abstenir de propager de fausses informations susceptibles d’entraver la cohabitation pacifique entre les peuples du Bénin et du Togo.