CHAMPIONNATS AMATEURS DE VOLLEY-BALL LIGUE ATLANTIQUE-LITTORAL SAISON 2022-2023: CHAMPIONNES, LES EQUIPES HOMMES ET DAMES DE AS COTONOU QUALIFIEES POUR LA PREMIERE LEAGUE

Vues : 45

Les championnats amateurs hommes et dames de la Ligue régionale de volley-ball de l’Atlantique/Littoral (saison 2022-2023)a livré son verdict. C’est après les finales qui ont eu lieu le samedi 3 juin, à l’Unafrica.

Organisés sous la présidence de Brice Adébi, ces championnats de la Ligue régionale de volley-ball de l’Atlantique/Littoral ont sacré les équipes de As Cotonou (hommes et dames). En finale, ces deux formations ont imposé leur savoir faire à leurs adversaires. Les dames ont battu les Falcons Vbc 3 sets à 0 (25-19; 25-17; 25-07). Avec ce succès, les filles de l’association sportive de Cotonou ont désormais 9pts et viennent seules en tête du classement général. Elles sont suivies de Falcons Vbc (2e) et Uac (3e).

Chez les hommes, c’est l’équipe Extra 6 qui a fait les frais de la rage des protégés de Imorou Bouraima, président de l’association. Avec 25-14, 25-17 et 25-16 soit 3 sets à 0, ils ont gagné la finale et condamnent Extra 6 qui a même nombre de points (9) qu’eux, à se classer 2e. Aiglons Vbc lui est 3e avec aussi 9points.

A préciser que les deux finales se sont déroulées en présence du président de la fédération béninoise de volley-ball, Ali Yaro, de la présidente de la Ligue Ouémé/Plateau, Chrescencia Tossou épouse Yaro, sans oublier le président de la Ligue Atlantique/Littoral, Brice Adébi.

Ces sacres permettent aux deux équipes de As Cotonou de se qualifier pour jouer la première League, à Parakou, le 17 juillet prochain. Une compétition qui regroupe les champions de chaque Ligue régionale ; tant chez les hommes que chez les dames.

Anselme HOUENOUKPO