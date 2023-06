Réaction de Me Migan suite aux mutations au Bloc républicain: « Je crois que c’est une victoire pour le parti et surtout pour le Président Abdoulaye Bio Tchané ».

S’agissant des rumeurs qui circulent autour du prochain président de la République, plusieurs noms ont été évoqués dont : l’ami dans l’ombre de Patrice Talon, Olivier Boko, les ministres Romuald Wadagni, Hervé Hèhomey, Jean-Claude Houssou sans occulter bien d’autres proches de Talon. Sur le sujet, Jacques Migan a encore une fois rappelé que c’est le parti qui désigne celui qui sera candidat à l’élection présidentielle de 2026. « Nous ne savons pas encore qui sera notre candidat. Notre préoccupation aujourd’hui, c’est comment faire pour que notre parti accompagne le président Patrice Talon dans la gestion de ce qu’il est en train de faire. Notre préoccupation est de créer les conditions pour que nous allions encore plus loin pour répondre encore nos slogans : Unis, fort pour construire le Bénin. Au moment opportun, comme nous l’avions fait hier, ensemble avec la base et avec toutes les instances les institutions que nous dirons voilà notre candidat pour 2026 », a-t-il ajouté.

A l’entame de ces propos, l’acteur politique a fait savoir qu’au terme de leur congrès spécial le samedi 03 juin 2023 à Cotonou, le parti Bloc républicain a désormais un président à sa tête. Il s’agit de l’ancien Secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané. Un changement qui a été applaudi selon lui, par tous les membres du bureau politique. « Je crois que c’est une victoire pour le parti et surtout pour le Président Abdoulaye Bio Tchané. Nous devons ensemble désormais l’accompagner. Tous les militants du Bloc républicain depuis la base jusqu’au sommet ensemble, nous sommes forts, unis, nous pouvons atteindre nos objectifs », a fait savoir Jacques Migan. Cette initiative selon l’ancien bâtonnier ne s’est pas concrétisée sans l’approbation du chef de l’Etat, Patrice Talon, également membre du parti. Pour l’ancien bâtonnier, le président Bio Tchané est bien placé pour garder le flambeau du parti du cheval câblé, puisque d’ailleurs, il assure une grande responsabilité, auprès du président de la République, celle de coordonner les actions du gouvernement. « Bio Tchané est l’homme de la situation. C’est cet homme qui peut nous conduire jusqu’aux élections générales de 2026. J’en suis convaincu et ce qu’il fallait c’est de créer les conditions aujourd’hui pour que tout le monde se retrouve derrière lui pour accompagner le parti et c’est ce qui est en train de se faire », a laissé entendre l’invité de Esae Tv.

Reçu sur Esae Tv ce dimanche 4 juin 2023, l’ancien bâtonnier, acteur politique et membre du bureau politique du parti Br, Jacques Migan s’est prononcé sur les nouvelles mutations au sein du Boc républicain et les ambitions du parti pour les élections présidentielles de 2026.

