Bénin/Volley-ball : Les U21 féminines déjà en plein dans leur  perfectionnement en France

Parties en France, précisément à Rennes pour un stage de perfectionnement, la sélection nationale U21 dames de volley-ball s’active bien. Les filles sous la conduite de la direction technique du club Broceliande volley où, elles séjournent, multiplient les séances pouvant les mettre d’aplomb. Il s’agit des entraînements intensifs et spécifiques avec des séances de musculation. A ces séances, sont ajoutés des échanges sur leur alimentation suivis des conseils d’un nutritionniste. Les filles en profitent pour découvrir un peu la région Bretagne à travers des sorties de découverte professionnelle et touristique qui ont eu déjà lieu.

