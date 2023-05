Agence de Développement des Arts et de la Culture: Qui est Hervé William Codjo, le nouveau Directeur ?

Vues : 16

William Codjo

Nommé en Conseil des ministres du mercredi 31 mai 2023, Kuami Hervé William Codjo est le nouveau Directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture. Précédemment assistant technique du gouvernement éthiopien pour la promotion de l’économie créative en Éthiopie, sous mandat de l’Union Européenne, Kuami Hervé William Codjo est jusqu’à sa nomination en charge l’évaluation des Programmes de ACP Culture, ACP Films et ACP Cultures Plus en Belgique. Celui qui prend désormais les rênes de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture, Kuami Hervé William Codjo est Consultant en culture et développement avec plus d’une quinzaine d’années d’expériences. Expert de l’UNESCO pour la promotion de la diversité des expressions culturelles, il a mené plusieurs missions, dans de nombreux pays de l’Afrique, commanditées par les organismes internationaux s’intéressant à la problématique du développement culturel tels que l’UNESCO, l’Union Européenne, l’Organisation internationale de la Francophonie. Son expertise en politique culturelle lui a permis en tant Secrétaire général de Arterial Network de renforcer la participation effective de la société civile pour le développement de la culture et de l’industrie créative. Son travail intense a permis une meilleure compréhension de la culture et des différents contextes sur le continent.

Alban T.