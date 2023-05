Volleyball/Coopération benino-francaise:  La sélection U21 nationale Dames en stage à Rennes

Vues : 2

La délégation de la séléction U21 du Bénin recue en France

Après l’accord de partenariat signé entre la fédération béninoise de volley-ball et le club français Brocéliande volleyball, les responsables béninois ne perdent plus le temps. Déjà, en vue de préparer la CAN de volley-ball de la Zone 3 dans la catégorie U21 qui se tiendra à Niamey du 3 au 10 juillet 2023, ils ont envoyé Les Amazones de cette catégorie dans la Bretagne en France pour une perfection. Il s’agit d’un stage de perfectionnement au sein du Brocéliande Volleyball.

Ces jeunes filles ont été retenues au terme d’une présélection organisée par la Direction Technique Nationale. Les joueuses avec la bénédiction des parents et de leurs éducateurs ont embarqué à bord d’un vol de la compagnie Air France. «Le groupe est prêt et aguerri mentalement et physiquement pour relever le défi et faire honneur aux dirigeants afin qu’ils soient satisfaits de nous. Nous prenons aussi l’engagement d’avoir un comportement exemplaire et honorer la nation », a fait savoir Toko Oustazirath, l’une des joueuses avant de remercier au nom de ses camarades, le comité exécutif de la Fédération Béninoise de Volleyball et toutes les personnes impliquées dans ce projet. Le coach des dames U21, Issa Salihou, dr Wilfrid Agbodjogbe (3e vp fbvb) du comité exécutif de la fédération) et Dr Nawal Tigri (responsable du volley féminin de la fbvv) ont expliqué le cadre de ce stage qui intervient après un travail déjà amorcé au pays. Ils ont aussi rassuré que le travail se poursuivra à leur retour en prévision de la compétition à Niamey pour la CAN de volley-ball de la zone 3 pour que les filles puissent performer et tirer l’équipe vers le haut. Rappelons que le Bénin sera présent au Niger au début du mois de juillet en hommes et dames dans la catégorie des U21 et qu’avant leur départ, la délégation a été reçue par Julien Minavoa président du CNOS-BEN, au siège de l’institution.

Anselme HOUENOUKPO