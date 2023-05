Prétendue démission du SGN Bio Tchané :Le démenti formel du SAP-BR Dossoumou

Plus unis, plus forts pour construire le Bénin.

Par le présent communiqué, je tiens à démentir formellement et avec force de telles insinuations qui n’ont d’existence que dans l’imaginaire maléfique de leurs auteurs et commanditaires.

Des informations véhiculées depuis peu sur les réseaux sociaux font état d’une prétendue démission du Secrétaire Général National du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané de la tête du parti. Le Secrétaire Administratif Permanent du BR (SAP-BR) Eugène Dossoumou, à travers un communiqué de presse, apporte un démenti formel à ce propos. “Je tiens à démentir formellement et avec force de telles insinuations qui n’ont d’existence que dans l’imaginaire maléfique de leurs auteurs et commanditaires” déclare-t-il. Lire ci-après l’intégralité du communiqué de presse

