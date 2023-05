Pour le développement de la Nation: Prof Paulin Hounsounon-Tolin expose l’utilité des Sciences humaines et sociales

Vues : 2

La conférence inaugurale des Journées portes ouvertes (JPO 2023) marquant la célébration du 5ème anniversaire de la Faculté des sciences humaines et sociales (Fashs) de l’Université d’Abomey-Calavi, a été animée, le mercredi 24 mai 2023, par le Professeur Paulin Hounsounon-Tolin. « Utilité des Sciences humaines et sociales dans le développement d’une Nation », c’est le thème de cette conférence inaugurale. En effet, après cinq années d’activités académiques, les enseignants, étudiants et responsables à divers niveaux de la Fashs/Uac, se sont retrouvés pour faire le point de leur parcours afin de mieux se projeter dans de nouvelles actions. Dans son exposé, le Professeur Paulin Hounsounon-Tolin, spécialiste des sciences de l’éducation, a fait savoir que pour mieux apprécier l’utilité des sciences humaines et sociales, il faut partir des missions d’une université. A l’en croire, les missions d’une université, c’est de faire, d’une part, la recherche et d’autre part, participer à l’enseignement. Et parmi les missions d’une université, le conférencier, Professeur Paulin Hounsounon-Tolin, a souligné qu’il y a celle de la conservation et de la transmission des valeurs traditionnelles propres à une Nation. « Il n’y a que la seule Faculté des sciences humaines et sociales qui puisse s’en occuper », a-t-il dit. Suivant ses propos, l’utilité de la Faculté des sciences humaines et sociales n’est plus tellement connue pour la simple raison qu’il y a le tournage utilitariste de l’enseignement supérieur an Afrique au sud du Sahara. « C’est l’argent. Tout le monde ne comprend pas l’utilité de l’inutile », fait-il savoir. Or, selon lui, l’université c’est d’abord la recherche désintéressée, la communication du savoir pour le savoir… « Nous vivons dans un monde où c’est l’argent qui est roi. Dans ces conditions, les formations pouvant fournir des capacités aux étudiants de pouvoir créer quelque chose, sont considérées comme plus rentables que la recherche fondamentale, qui est la sauvegarde des valeurs culturelles et traditionnelles », a fait comprendre l’enseignant. En développant les missions d’une université à l’assistance, le Professeur Paulin Hounsounon-Tolin a déclaré que si les autorités ne comprennent pas ces missions, il doit y avoir de problème. « A la faculté, c’est la recherche tandis que dans une école, les étudiants sont destinés à un métier », a dit le Professeur Paulin Hounsounon-Tolin. Il recommande que les enseignants vivent réellement de ce qu’ils enseignent. C’est pourquoi selon lui, il est important d’aller dans les sciences humaines qui s’occupent des réalités d’une communauté. « Nous devons vivre ce que nous enseignons. Nos traditions sont confrontées à la modernité. Nous devons savoir comment réfléchir pour qu’il puisse avoir brassage entre nos valeurs culturelles africaines et les valeurs occidentales », conclut-il.