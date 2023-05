Polémique autour de son absence à l’inauguration de la giga-raffinerie: Le Nigéria a bien invité Talon

Vues : 3

(Un incident diplomatique qui a emporté Agbénonci ?)

Ministre-Aurelien-AGBENONCI

Patrice Talon a bien été invité par Muhammadu Buhari. Il s’est passé que le président de la République était absent parce qu’il n’avait pas été informé par son ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci. Selon nos informations, l’invitation envoyée par le Nigeria a été transmise par voie diplomatique et déposée au ministre, conformément aux usages. Le président nigérian invitait Patrice Talon pour le lundi 22 mai dernier à Lekki à la cérémonie d’inauguration de la grande raffinerie construite par le groupe Dangoté. Ce jour-là, aux côtés de l’homme d’affaire Aliko Dangoté et du président nigérian, on pouvait noter également la présence des présidents Mohamed Bazoum (Niger), Macky Sall (Sénégal), Nana Akufo-Addo (Ghana) et Faure Gnassingbé (Togo). Le grand absent était Patrice Talon qui était en visite en France. Pour certains qui connaissent les relations froides existant entre Aliko Dangoté et Patrice Talon d’une part et entre Muhammadu Buhari et le même Patrice Talon d’autre part, il n’y a pas de doute. Le chef de l’Etat béninois est persona non grata dans la sous-région. Le pire, c’est que l’infrastructure peut bien être une aubaine pour l’économie béninoise. Il s’agit d’une gigantesque raffinerie dont le coût s’élève à près de 20 milliards de dollars. Elle est considérée comme la plus grande raffinerie d’Afrique et la 6ème au plan mondial. Selon plusieurs sources diplomatiques, le Nigeria a bien transmis une invitation officielle au Chef de l’Etat. Mais c’était sans compter avec la mauvaise humeur du ministre des affaires étrangères qui ne digère toujours pas d’avoir été sevré du volet coopération économique de son ministère. Le ministère a été amputé de cette prérogative depuis le 06 avril dernier. La coopération relève désormais du ministère de l’économie et des finances. Depuis lors, Aurélien Agbénonci, pour manifester son mécontentement, envoie systématiquement tout courrier diplomatique qui lui parvient vers le ministre des finances. Mais en l’occurrence, Romuald Wadagni s’était retrouvé en France avec le Chef de l’Etat et n’avait pas pu informer Patrice Talon de l’invitation nigériane. Et quand le Chef de l’Etat a fini par en être informé, c’était trop tard. C’est un incident diplomatique que le Nigeria peut interpréter comme un acte inamical de son voisin. Patrice Talon a déversé sa colère sur son ministre des affaires étrangères avant de le congédier.

Absence remarquée en conseil des ministres

En l’absence d’un acte officiel sur sa révocation, Aurélien Agbénonci n’était pas en conseil des ministres ce mercredi 24 mai 2023. Mieux, il est abonné absent dans son bureau depuis mardi matin. Selon certaines confidences, l’ancien fonctionnaire international est resté sans nouvelle dans son département ministériel où s’est tenu ce mercredi soir un comité spécial des directeurs en son absence. Alors que l’on s’attendait à un acte officiel annonçant son départ tout au moins en conseil des ministres, il n’en a rien été. Le chef de l’Etat lui-même garde mystère du départ ou non de son ministre.

Alban TCHALLA