Inhumation de Bilikissou Ali Machifa: Bio Tchané conduit une délégation BR à Porto-Novo ce vendredi

Vues : 1

La regrettée Bilikissou Ali Machifa, précédemment conseillère à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), sera inhumée ce vendredi 26 mai 2023, à Porto-Novo. A cet effet, le Secrétaire Général National, Abdoulaye Bio Tchané, va conduire une délégation des membres du Bloc Républicain pour assister à ses obsèques. Ladite délégation sera composée de la ministre Adidjatou Mathys, de l’honorable Sofiatou Schanou Arouna, des camarades militants du parti tels que Sophiath Onifadé, Isdine Bouraima et Romulus Biokou. La délégation invite tous leurs camarades disponibles à se joindre à elle. Le rassemblement est prévu ce même vendredi à partir de 15h00 au niveau du siège du BR à Porto-Novo avant le départ pour le cimetière Djègan Daho. Il faut rappeler que l’ex conseillère Bilikissou Ali Machifa est décédée le jeudi 18 mai 2023 à Paris des suites d’une maladie.

La défunte fut rapporteur du Bureau de la HAAC et présidente de la Commission des relations extérieures et de la coopération.