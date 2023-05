Fédération béninoise de gymnastique : Le processus de renouvellement des instances dirigeantes lancé

Le samedi 8 juillet 2023, la famille des gymnastes béninois va renouveler ses instances dirigeantes. Ce sera lors de l’assemblée générale élective. Et pour recenser les différents candidats pour la constitution du bureau exécutif, un appel à candidature est lancé le 23 mai 2023 par le secrétaire général de la Fédération béninoise de gymnastique. Ceci conformément à l’article 35 des statuts de la fédération que préside Léonide Isidore Gbaguidi. A souligner que le délai pour clôturer cet appel à candidature est le 22 juin et que les dossiers de candidatures sont à déposer au secrétariat du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben).

