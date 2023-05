Construction d’un parcours golfique en vue à Avlékété : Les remerciements et engagements de la Fédération béninoise de golf conduite par Gilles Gbaguidi

Vues : 4

Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé en conseil des ministres de la construction d’un parcours golfique de 18 trous, à Avlékété. Une nouvelle qui réjouit les amateurs du Golf béninois. Et en charge de la promotion de cette discipline, la fédération béninoise de Golf (FBG) dont le comité exécutif est présidé par Gilles Gbaguidi n’a pas tardé pour faire savoir sa joie. A travers un communiqué, le président Gilles Gbaguidi et son comité ont remercié et félicité le gouvernement pour cette décision qui va révolutionner la pratique de la discipline au pays. Ils se disent également disponibles à toutes fins utiles pour la concrétisation de ce projet d’envergure internationale qui participera à l’éclosion et au rayonnement des talents béninois.

Anselme HOUENOUKPO