5ans après sa création à l’Uac: Les réalisations de la FASHS présentées et des actions projetées

Après cinq années d’intenses activités académiques soldées par des résultats probants et stimulants, les différents acteurs de la Fashs/Uac se sont retrouvés pour faire le point de leur parcours afin de mieux se projeter dans de nouvelles actions sur les années à venir. C’était à l’occasion des Journées portes ouvertes (JPO 2023) de cette entité, qui se sont tenues les 24 et 25 mai 2023.

Le présidium du lancement des JPO 2023

De quoi il est question : « Les sciences humaines et sociales pour un enseignement adapté aux besoins du développement durable du Bénin et des nations ». C’est autour de ce thème que la Faculté des sciences humaines et sociales (Fashs) de l’Université d’Abomey-Calavi a organisé ses Journées portes ouvertes (JPO 2023). L’organisation de ces Journées portes ouvertes (JPO 2023) marque le cinquième anniversaire de cette faculté à la suite de sa scission de l’ancienne Flash. Le lancement officiel des travaux a été marqué par plusieurs allocutions d’engagement et de souhait des autorités rectorales et ministérielles en vue d’un nouveau rayonnement de cette faculté.

Que disent les acteurs : Dans son mot de bienvenue, le président du comité d’organisation, Professeur Vincent Orékan, a souligné que cet évènement est également consacré pour une visibilité des activités de la Faculté des sciences humaines et sociales (Fashs) et la valorisation de ses savoir-faire. Pour sa part, le Doyen de la Fashs, Monique Ouassa-Kouaro a rappelé l’historique de la création de son entité, qui est née de la scission de l’ex-Flash. Dans son intervention, elle a précisé le rôle primordial et l’importance que revêt la Fashs dans la chaîne de développement économique du Bénin qui se révèle depuis plusieurs années au monde entier. Chaque année, selon le Doyen Monique Ouassa-Kouaro, qui a rappelé les offres de formations, les laboratoires et autres activités pédagogiques dont dispose la Fashs, plus de 2000 diplômés sortent de cette entité pour servir dans les administrations. C’est pourquoi, elle a salué le dynamisme et l’accompagnement de l’équipe rectorale et de la ministre Eléonore Yayi à l’endroit de sa faculté. Selon le représentant du recteur, Professeur Patrick Houessou, le thème de cette célébration vient à point nommé en ce sens qu’il occupe un pan des préoccupations actuelles de l’Université. Pour ce regard rétrospectif et prospectif, on doit également se souvenir des débuts de l’institution, de son cheminement, de ses continuels efforts d’adaptation tant aux ressources disponibles qu’aux besoins de la société qui la porte et qui la sollicite. « Les présentes journées portes ouvertes marquent la réflexion et l’intérêt que portent les sciences humaines dans l’enseignement supérieur pour un développement harmonieux du Bénin », a-t-il dit. Au nom du recteur, le Professeur Patrick Houessou a salué le travail collectif ayant permis la concrétisation de cette manifestation. Il a souhaité que ces moments d’échanges permettent à la faculté de capitaliser les fruits de ses recherches, qui vont entrer dans son histoire et servir de nouvelles sources d’inspiration aux responsables.

Quelques enseignants de la Fashs-Uac

Depuis 2016, le ministère en charge de l’Enseignement supérieur accompagne, les grandes réformes de fond qui s’opèrent dans le paysage des universités nationales. Le représentant de la ministre, Prof Issaka Youssao Abdou Karim, a invité à un travail d’ensemble des acteurs pour une Flashs plus rayonnante. « Si nous voulons construire un monde durable sûr, solidaire et plus humaine, il faille entretenir les sciences humaines », fait-il savoir. Plusieurs communications scientifiques en atelier ont permis d’exposer aux participants les progrès réalisés par cette faculté en cinq années. Les actes de ces travaux seront écrits pour permettre d’améliorer les performances les années à venir et ainsi s’adapter aux réalités actuelles.

Entre les lignes : Il faut noter que la scission de l’ancienne faculté des lettres arts et sciences humaines (Flash) le 18 octobre 2016, par l’arrêté 2016-732, a créé la Faculté des sciences humaines et sociales au même titre que la Faculté des lettres langues arts et communication. Ce même arrêté intègre à la Fashs, la Flash d’Adjarra crée à Porto-Norvo depuis 2001. C’est l’une des facultés qui accueillent plus d’étudiants chaque année. Aujourd’hui, la Fashs a un peu plus de 20569 étudiants inscrits dont 14965 ont validé leur inscription. 7703 étudiants sont inscrits à Adjarra. Plus de 5000 étudiants sont en attente de validation de leur inscription. Notons que cette entité a 108 enseignants dont 12 femmes.

