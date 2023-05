Sédentarisation des troupeaux de ruminants: Un protocole d’accord signé entre le ProSeR et les mairies impactées

Vues : 8

Un protocole d’accord a été signé entre le Projet de Sédentarisation des troupeaux de Ruminants (ProSeR) et les communes impactées, le mardi 23 mai 2023, au siège de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) ,à Abomey-Calavi. Cet accord qui permet d’assurer une bonne collaboration entre le ProSeR et les mairies, est un acte important posé pour la sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs et aussi la forte productivité et production des bétails. Des objectifs du projet qui seront bientôt atteints selon la Coordonnatrice du ProSeR, Roukayath Chabi Toko. Pour le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, le Gouvernement s’est engagé pour mieux maîtriser la mobilité des troupeaux de ruminants en mettant l’accent sur l’inclusion et l’équité. « Ce protocole d’accord définit et renforce la collaboration entre l’État et les communes. Toutes les mairies sont attendues pour jouer leur partition pour l’atteinte des objectifs », a ajouté Dossa Aguemon.

Dans le cadre de la rationalisation de la gestion de l’espace pastoral, il est prévu, au titre de la première phase du Projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants (ProSeR), la sécurisation foncière des terres de 1.370 éleveurs individuels. Il est prévu, à terme, de confirmer les droits fonciers des bénéficiaires sur les terres qu’ils exploitent à travers l’établissement du titre foncier à leur profit. A cet effet, une première étape consiste à accompagner les communes pour la délivrance des Attestations de Détention Coutumière (ADC) aux bénéficiaires identifiés. Le ProSeR a également prévu aider prendre en charge le coût de la réalisation des levés topographiques des terres exploitées par les bénéficiaires ainsi que le coût de délivrance des ADC.

Il faut noter que pour la circonstance, une dizaine d’éleveurs individuels ont reçu leurs Attestations de Détention Coutumière.

Assise Agossa