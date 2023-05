Plaidoyer pour la décrispation du climat politique: Soglo demande au Roi d’Abomey, Sa Majesté Dêwênondé de parler à Talon

Vues : 4

Photo de famille de l’ex-président et le Roi d’Abomey

Pour l’aider à transmettre son message au Chef de l’Etat afin de la décrispation de l’atmosphère politique au Bénin, le président Soglo est allé sollicité la collaboration de Sa Majesté Dêwênondé Houégbadja, Roi d’Abomey. En effet, à la suite de son tête-à-tête avec les dignitaires de Kétou et d’Abomey, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a été accueilli le dimanche 21 mai 2023, au palais royal d’Abomey. Cette visite de courtoisie de l’ancien Chef d’Etat, Nicéphore Soglo au Roi Dêwênondé Houégbadja, s’inscrit dans la droite ligne de ses démarches de dialogue en vue d’un dénouement pacifique et heureux de la situation socio-politique actuelle au Bénin. Au centre d’intérêt de ses échanges avec Sa Dêwênondé Houégbadja et les membres de sa Cour royale, la libération de certains leaders de l’opposition, le retour de certains acteurs majeurs de la politique forcés à l’exil et biens d’autres. Premier président de l’ère du renouveau démocratique, le président Nicéphore Soglo, compte ramener la paix et le vivre-ensemble dans l’atmosphère socio-politique du Bénin.

Le président Soglo et Sa Majesté Dêwênondé Houégbadja échangent au palais royal d’Abomey

Avec son âge avancé, le président Nicéphore Soglo, malgré sa volonté, ne pourra plus seul mener ce combat. C’est ainsi qu’en rendant visite au Roi Dêwênondé Houégbadja, il a sollicité son accompagner et son appui afin de pouvoir transmettre son message au Chef de l’Etat. Au cours des discussions, il a rappelé les raisons qui ont conduit à la tenue de la conférence des forces vives de la nation de 1990. Cette assise qui fait école dans plusieurs pays de la sous-région, a ouvert une ère d’espérance et a permis d’instaurer le dialogue entre les acteurs. Ce sont ses acquis que le président Soglo entend partager pour la paix et le développement du Bénin.

Assise Agossa