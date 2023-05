Ministère des affaires étrangères: Paulette Marcelline Adjovi remplace Aurélien Agbénonci

Vues : 144

Actuellement ambassadrice du Bénin auprès du Nigeria, Paulette Marcelline Adjovi, est probablement selon les informations, celle qui va succéder Aurélien Agbénonci à la tête du ministère des affaires étrangères. Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Linguistique appliquée, littératures, civilisations américaine, anglaise et traduction. Paulette Marcelline Adjovi a également fait ses études supérieures en Angleterre (West London Institute of Higher Education) puis en France à l’Université de Paris III (Sorbonne), et obtint le diplôme de Post-Graduate Diploma, option Traduction en 1983. Elle a occupé en 1983, le poste de cheffe service traduction et interprétariat de la Société des Ciments d’Onigbolo. Elle fut traductrice régionale et responsable de l’administration et de la conférence à l’IPPF (International Planned Parenthood Federation), puis traductrice indépendante à partir de 1997. A ce titre, elle organise des conférences au profit des organisations telles que AFDB, ILO, WHO via Symposia Consult Firm in Abidjan, UNICEF, African Union, Africa Online, SOCOG (2000 Olympic Games Committee-Sydney- Australie). Avant sa nomination en 2016 au poste d’ambassadrice du Bénin près le Nigéria, elle a couvert durant la période depuis 2008, des réunions et sessions du Parlement de la CEDEAO. Sœur de Mathieu Adjovi, ancien président de l’Association interprofessionnelle du Coton (AIC), réputé très proche du chef de l’État béninois.

Les ambassadeurs en poste à l’étranger convoqués à la Marina le 30 mai

À travers un courrier en date du 16 mai 2023, le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères, Eric Jean-Marie Zinsou a convié les ambassadeurs, chefs de missions diplomatique du Bénin en poste à l’étranger à une réunion. Cette réunion sera présidée par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Cette conférence diplomatique se tiendra le mardi 30 mai 2023 à la Présidence de la République. Selon les informations rapportées par le Journal Fraternité, le Chef de l’Etat ne serait pas du tout content de la gouvernance du ministère des Affaires Etrangères, dirigé jusque-là par Aurélien Agbénonci. En effet, il y a quelques mois déjà, il avait retiré les attributions de “Coopération” à ce ministère, qu’il a transmises à celui en charge de l’Économie et des Finances. Même si pour l’instant, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji invite les populations à attendre un acte officiel confirmant le limogeage ou non du ministre Aurélien Agbénonci, la réunion du 30 mai 2023 entre Patrice Talon et les Ambassadeurs aurait pour objectif majeur de définir la nouvelle orientation qui sera donnée à la diplomatie béninoise.

Alban TCHALLA